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В ловушке: обещание помогать Украине и Израилю сыграло с США злую шутку - 03.10.2024, ПРАЙМ
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В ловушке: обещание помогать Украине и Израилю сыграло с США злую шутку
В ловушке: обещание помогать Украине и Израилю сыграло с США злую шутку - 03.10.2024, ПРАЙМ
В ловушке: обещание помогать Украине и Израилю сыграло с США злую шутку
Вашингтон нуждается в более действенной стратегии по оказанию влияния на Киев и Тель-Авив. Для этого Штаты должны выдвинуть условия дальнейшей поддержки, пишет... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T11:29+0300
2024-10-03T11:29+0300
политика
сша
израиль
украина
внешняя политика
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Вашингтон нуждается в более действенной стратегии по оказанию влияния на Киев и Тель-Авив. Для этого Штаты должны выдвинуть условия дальнейшей поддержки, пишет издание The Guardian.США оказались в затруднительном положении, стремясь построить отношения с двумя главными союзниками - Украиной и Израилем, пишет автор статьи. Обоим государствам Вашингтон продолжает поставлять большое количество ресурсов и отстаивать на международной арене, хотя такая позиция далеко не всегда соотносится с интересами самих американцев.Так, и Нетаньяху, и Зеленский продолжают проводить свой решительный курс в собственных интересах, зачастую не прислушиваясь и даже не информируя Вашингтон о крупных операциях. Так, летом глава киевского режима самовольно организовал атаку на российские приграничные территории, теперь же израильский премьер в тайне от США открыл новый фронт. Поддержка не считающихся с приложенными Штатами усилиями по стабилизации ситуации союзников негативно отражается на международной репутации США. При этом государство категорически не может отказаться от дальнейшей дорогостоящей помощи, поскольку поддержка и Украины, и Израиля - вопрос защиты демократических ценностей.Автор призывает будущее руководство Белого дома задуматься об американских ценностях и согласованности внешней политики со внутренними приоритетами государства. "Американцы, как и весь мир, заслуживают большей последовательности и меньшей предвзятости во внешней политике США", - резюмировал он.Полный текст читайте на ИноСМИ
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сша, израиль, украина, внешняя политика
Политика, США, ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, Внешняя политика
11:29 03.10.2024
 
В ловушке: обещание помогать Украине и Израилю сыграло с США злую шутку

Guardian: безоговорочная поддержка Израиля и Украины противоречит интересам США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
%Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Вашингтон нуждается в более действенной стратегии по оказанию влияния на Киев и Тель-Авив. Для этого Штаты должны выдвинуть условия дальнейшей поддержки, пишет издание The Guardian.
США оказались в затруднительном положении, стремясь построить отношения с двумя главными союзниками - Украиной и Израилем, пишет автор статьи. Обоим государствам Вашингтон продолжает поставлять большое количество ресурсов и отстаивать на международной арене, хотя такая позиция далеко не всегда соотносится с интересами самих американцев.
Так, и Нетаньяху, и Зеленский продолжают проводить свой решительный курс в собственных интересах, зачастую не прислушиваясь и даже не информируя Вашингтон о крупных операциях. Так, летом глава киевского режима самовольно организовал атаку на российские приграничные территории, теперь же израильский премьер в тайне от США открыл новый фронт.
Поддержка не считающихся с приложенными Штатами усилиями по стабилизации ситуации союзников негативно отражается на международной репутации США. При этом государство категорически не может отказаться от дальнейшей дорогостоящей помощи, поскольку поддержка и Украины, и Израиля - вопрос защиты демократических ценностей.
Флаги США перед Монументом Вашингтону - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
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10:59
Автор призывает будущее руководство Белого дома задуматься об американских ценностях и согласованности внешней политики со внутренними приоритетами государства. "Американцы, как и весь мир, заслуживают большей последовательности и меньшей предвзятости во внешней политике США", - резюмировал он.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаСШАИЗРАИЛЬУКРАИНАВнешняя политика
 
 
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