https://1prime.ru/20241003/interes-851937950.html

В ловушке: обещание помогать Украине и Израилю сыграло с США злую шутку

В ловушке: обещание помогать Украине и Израилю сыграло с США злую шутку - 03.10.2024, ПРАЙМ

В ловушке: обещание помогать Украине и Израилю сыграло с США злую шутку

Вашингтон нуждается в более действенной стратегии по оказанию влияния на Киев и Тель-Авив. Для этого Штаты должны выдвинуть условия дальнейшей поддержки, пишет... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T11:29+0300

2024-10-03T11:29+0300

2024-10-03T11:29+0300

политика

сша

израиль

украина

внешняя политика

https://cdnn.1prime.ru/img/82711/97/827119781_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_82b7d7897c17317b763a7c8a1d554b1f.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Вашингтон нуждается в более действенной стратегии по оказанию влияния на Киев и Тель-Авив. Для этого Штаты должны выдвинуть условия дальнейшей поддержки, пишет издание The Guardian.США оказались в затруднительном положении, стремясь построить отношения с двумя главными союзниками - Украиной и Израилем, пишет автор статьи. Обоим государствам Вашингтон продолжает поставлять большое количество ресурсов и отстаивать на международной арене, хотя такая позиция далеко не всегда соотносится с интересами самих американцев.Так, и Нетаньяху, и Зеленский продолжают проводить свой решительный курс в собственных интересах, зачастую не прислушиваясь и даже не информируя Вашингтон о крупных операциях. Так, летом глава киевского режима самовольно организовал атаку на российские приграничные территории, теперь же израильский премьер в тайне от США открыл новый фронт. Поддержка не считающихся с приложенными Штатами усилиями по стабилизации ситуации союзников негативно отражается на международной репутации США. При этом государство категорически не может отказаться от дальнейшей дорогостоящей помощи, поскольку поддержка и Украины, и Израиля - вопрос защиты демократических ценностей.Автор призывает будущее руководство Белого дома задуматься об американских ценностях и согласованности внешней политики со внутренними приоритетами государства. "Американцы, как и весь мир, заслуживают большей последовательности и меньшей предвзятости во внешней политике США", - резюмировал он.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241003/gosdep-851937655.html

сша

израиль

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, израиль, украина, внешняя политика