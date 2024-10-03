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В МИД назвали новый привлекательный регион для российских инвесторов - 03.10.2024, ПРАЙМ
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В МИД назвали новый привлекательный регион для российских инвесторов
В МИД назвали новый привлекательный регион для российских инвесторов - 03.10.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали новый привлекательный регион для российских инвесторов
Африканские страны становятся все более привлекательным для инвесторов из России, заявил директор департамента Африки российского министерства иностранных дел... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T13:49+0300
2024-10-03T13:49+0300
политика
россия
инвестиции
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Африканские страны становятся все более привлекательным для инвесторов из России, заявил директор департамента Африки российского министерства иностранных дел Анатолий Башкин. "Отмечаем положительную динамику российско-африканского товарооборота. Многие отечественные компании уже давно работают в регионе, одновременно континент становится всё более привлекательным для инвестиций", - рассказал он в рамках пленарной сессии форума "Россия - Африка: что дальше?".Башкин подчеркнул, что российская сторона готова оказать поддержку странам континента в обретении подлинного суверенитета и противостоянии стремлению Запада навязать политизированные решения по урегулированию внутренних вопросов. В своих действиях Россия привержена принципу "Африканским проблемам - Африканское решение".Ключевой площадкой для работы с африканскими странами директор департамента назвал Генассамблею ООН и Совбез.
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россия, инвестиции, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, инвестиции, сотрудничество
13:49 03.10.2024
 
В МИД назвали новый привлекательный регион для российских инвесторов

МИД: Африка становится более привлекательной для российских инвесторов

© Фото : Unsplash/Zoe ReeveВид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© Фото : Unsplash/Zoe Reeve
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Африканские страны становятся все более привлекательным для инвесторов из России, заявил директор департамента Африки российского министерства иностранных дел Анатолий Башкин.
"Отмечаем положительную динамику российско-африканского товарооборота. Многие отечественные компании уже давно работают в регионе, одновременно континент становится всё более привлекательным для инвестиций", - рассказал он в рамках пленарной сессии форума "Россия - Африка: что дальше?".
Башкин подчеркнул, что российская сторона готова оказать поддержку странам континента в обретении подлинного суверенитета и противостоянии стремлению Запада навязать политизированные решения по урегулированию внутренних вопросов. В своих действиях Россия привержена принципу "Африканским проблемам - Африканское решение".
Ключевой площадкой для работы с африканскими странами директор департамента назвал Генассамблею ООН и Совбез.
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ПолитикаРОССИЯинвестициисотрудничество
 
 
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