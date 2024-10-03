https://1prime.ru/20241003/investitsii-851941163.html

В МИД назвали новый привлекательный регион для российских инвесторов

В МИД назвали новый привлекательный регион для российских инвесторов - 03.10.2024, ПРАЙМ

В МИД назвали новый привлекательный регион для российских инвесторов

Африканские страны становятся все более привлекательным для инвесторов из России, заявил директор департамента Африки российского министерства иностранных дел... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T13:49+0300

2024-10-03T13:49+0300

2024-10-03T13:49+0300

политика

россия

инвестиции

сотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846066728_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a28bf359e0b51e65d630430e899e6c4c.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Африканские страны становятся все более привлекательным для инвесторов из России, заявил директор департамента Африки российского министерства иностранных дел Анатолий Башкин. "Отмечаем положительную динамику российско-африканского товарооборота. Многие отечественные компании уже давно работают в регионе, одновременно континент становится всё более привлекательным для инвестиций", - рассказал он в рамках пленарной сессии форума "Россия - Африка: что дальше?".Башкин подчеркнул, что российская сторона готова оказать поддержку странам континента в обретении подлинного суверенитета и противостоянии стремлению Запада навязать политизированные решения по урегулированию внутренних вопросов. В своих действиях Россия привержена принципу "Африканским проблемам - Африканское решение".Ключевой площадкой для работы с африканскими странами директор департамента назвал Генассамблею ООН и Совбез.

https://1prime.ru/20241003/bank-851939689.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инвестиции, сотрудничество