https://1prime.ru/20241003/koloniya-851939288.html

Бывший депутат Европарламента назвал Украину колонией ЕС и США

Бывший депутат Европарламента назвал Украину колонией ЕС и США - 03.10.2024, ПРАЙМ

Бывший депутат Европарламента назвал Украину колонией ЕС и США

Украина превращается в колонию Евросоюза и Соединенных Штатов. Такое мнение в соцсети Х выразил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T12:25+0300

2024-10-03T12:25+0300

2024-10-03T12:25+0300

политика

украина

запад

европарламент

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Украина превращается в колонию Евросоюза и Соединенных Штатов. Такое мнение в соцсети Х выразил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Украина становится колонией ЕС и США", - написал он.По словам Уоллеса, западные компании не стесняются красть украинскую землю, так как им абсолютно безразлична судьба простых украинцев, которые погибают из-за "прокси войны НАТО и США".Бывший депутат резюмировал, что Украина от Запада получила только разрушение.

https://1prime.ru/20240930/putin-851857575.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, европарламент