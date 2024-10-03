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Бывший депутат Европарламента назвал Украину колонией ЕС и США
Бывший депутат Европарламента назвал Украину колонией ЕС и США - 03.10.2024, ПРАЙМ
Бывший депутат Европарламента назвал Украину колонией ЕС и США
Украина превращается в колонию Евросоюза и Соединенных Штатов. Такое мнение в соцсети Х выразил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T12:25+0300
2024-10-03T12:25+0300
2024-10-03T12:25+0300
политика
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Украина превращается в колонию Евросоюза и Соединенных Штатов. Такое мнение в соцсети Х выразил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Украина становится колонией ЕС и США", - написал он.По словам Уоллеса, западные компании не стесняются красть украинскую землю, так как им абсолютно безразлична судьба простых украинцев, которые погибают из-за "прокси войны НАТО и США".Бывший депутат резюмировал, что Украина от Запада получила только разрушение.
https://1prime.ru/20240930/putin-851857575.html
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украина, запад, европарламент
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Европарламент
Бывший депутат Европарламента назвал Украину колонией ЕС и США
Экс-депутат ЕП Уоллес: Украина становится колонией ЕС и США
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ.
Украина превращается в колонию Евросоюза и Соединенных Штатов. Такое мнение в соцсети Х выразил
экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
"Украина становится колонией ЕС и США", - написал он.
По словам Уоллеса, западные компании не стесняются красть украинскую землю, так как им абсолютно безразлична судьба простых украинцев, которые погибают из-за "прокси войны НАТО и США".
Бывший депутат резюмировал, что Украина от Запада получила только разрушение.
Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин