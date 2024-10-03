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Не доверяют. Франция хочет усилить контроль за переданными Киеву деньгами

Не доверяют. Франция хочет усилить контроль за переданными Киеву деньгами - 03.10.2024, ПРАЙМ

Не доверяют. Франция хочет усилить контроль за переданными Киеву деньгами

Франция намерена усилить контроль государств-членов Евросоюза и Европейского парламента над передачей ЕК Киеву кредита с погашением за счет доходов от... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T10:48+0300

2024-10-03T10:48+0300

2024-10-03T10:48+0300

экономика

франция

украина

замороженные российские активы

контроль

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Франция намерена усилить контроль государств-членов Евросоюза и Европейского парламента над передачей ЕК Киеву кредита с погашением за счет доходов от российских замороженных активов, передает издание Politico.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Киев заявила, что Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро. Его погашение будет осуществляться из доходов от активов РФ.В издании подчеркнули, что Франция намерена ограничить Еврокомиссию в предоставлении средств без более широкого надзора государств Союза. В ходе встречи дипломатов французские представители также подержали идею усилить контроль за распределением уже выделенных денег.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".

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франция, украина, замороженные российские активы, контроль