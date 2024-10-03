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Путин использует козыри перед Западом в нужное время, заявил эксперт
Путин использует козыри перед Западом в нужное время, заявил эксперт - 03.10.2024, ПРАЙМ
Путин использует козыри перед Западом в нужное время, заявил эксперт
Заявления российского президента по вопросу ядерного сдерживания означают, что Владимир Путин будет использовать свои козыри в правильном месте и в правильное... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T07:08+0300
2024-10-03T07:08+0300
2024-10-03T07:08+0300
политика
владимир путин
россия
ядерное оружие
запад
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Заявления российского президента по вопросу ядерного сдерживания означают, что Владимир Путин будет использовать свои козыри в правильном месте и в правильное время, считает политический аналитик из Турции Йигит Санер."Президент РФ Владимир Путин придерживается очень спокойной, мудрой политики перед провокациями Запада", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что шаги Москвы с начала специальной военной операции отличаются рациональностью. Кроме того, уверен Санер, российский лидер не будет принимать поспешных решений, так как условия "играют на руку Москве".Помимо этого, подчеркнул аналитик, мудрые ответы Москвы не соотносятся с необдуманными действиями Запада. Одним из примеров значительного преимущества России является продвижение на фронте даже в условиях атаки киевского режима на российские приграничные территории.
https://1prime.ru/20241003/vsu-851932796.html
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владимир путин, россия, ядерное оружие, запад
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, ядерное оружие, ЗАПАД
Путин использует козыри перед Западом в нужное время, заявил эксперт
Турецкий эксперт Санер: Путин в нужное время использует козыри перед Западом
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Заявления российского президента по вопросу ядерного сдерживания означают, что Владимир Путин будет использовать свои козыри в правильном месте и в правильное время, считает политический аналитик из Турции Йигит Санер.
"Президент РФ Владимир Путин придерживается очень спокойной, мудрой политики перед провокациями Запада", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что шаги Москвы с начала специальной военной операции отличаются рациональностью. Кроме того, уверен Санер, российский лидер не будет принимать поспешных решений, так как условия "играют на руку Москве".
Помимо этого, подчеркнул аналитик, мудрые ответы Москвы не соотносятся с необдуманными действиями Запада. Одним из примеров значительного преимущества России является продвижение на фронте даже в условиях атаки киевского режима на российские приграничные территории.
"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России