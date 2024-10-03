Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин использует козыри перед Западом в нужное время, заявил эксперт - 03.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241003/kozyr-851933143.html
Путин использует козыри перед Западом в нужное время, заявил эксперт
Путин использует козыри перед Западом в нужное время, заявил эксперт - 03.10.2024, ПРАЙМ
Путин использует козыри перед Западом в нужное время, заявил эксперт
Заявления российского президента по вопросу ядерного сдерживания означают, что Владимир Путин будет использовать свои козыри в правильном месте и в правильное... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T07:08+0300
2024-10-03T07:08+0300
политика
владимир путин
россия
ядерное оружие
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851357315_0:117:2703:1637_1920x0_80_0_0_e512972082213374bf95af602ffd3ae0.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Заявления российского президента по вопросу ядерного сдерживания означают, что Владимир Путин будет использовать свои козыри в правильном месте и в правильное время, считает политический аналитик из Турции Йигит Санер."Президент РФ Владимир Путин придерживается очень спокойной, мудрой политики перед провокациями Запада", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что шаги Москвы с начала специальной военной операции отличаются рациональностью. Кроме того, уверен Санер, российский лидер не будет принимать поспешных решений, так как условия "играют на руку Москве".Помимо этого, подчеркнул аналитик, мудрые ответы Москвы не соотносятся с необдуманными действиями Запада. Одним из примеров значительного преимущества России является продвижение на фронте даже в условиях атаки киевского режима на российские приграничные территории.
https://1prime.ru/20241003/vsu-851932796.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851357315_176:0:2527:1763_1920x0_80_0_0_29d17a23db5578912177855f2b219543.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия, ядерное оружие, запад
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, ядерное оружие, ЗАПАД
07:08 03.10.2024
 
Путин использует козыри перед Западом в нужное время, заявил эксперт

Турецкий эксперт Санер: Путин в нужное время использует козыри перед Западом

© РИА Новости/Аврора . POOL | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости/Аврора . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Заявления российского президента по вопросу ядерного сдерживания означают, что Владимир Путин будет использовать свои козыри в правильном месте и в правильное время, считает политический аналитик из Турции Йигит Санер.
"Президент РФ Владимир Путин придерживается очень спокойной, мудрой политики перед провокациями Запада", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что шаги Москвы с начала специальной военной операции отличаются рациональностью. Кроме того, уверен Санер, российский лидер не будет принимать поспешных решений, так как условия "играют на руку Москве".
Помимо этого, подчеркнул аналитик, мудрые ответы Москвы не соотносятся с необдуманными действиями Запада. Одним из примеров значительного преимущества России является продвижение на фронте даже в условиях атаки киевского режима на российские приграничные территории.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России
06:37
 
ПолитикаВладимир ПутинРОССИЯядерное оружиеЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала