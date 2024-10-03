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Турция выдала России гражданку, похитившую более 150 миллионов рублей
Турция выдала России гражданку, похитившую более 150 миллионов рублей - 03.10.2024, ПРАЙМ
Турция выдала России гражданку, похитившую более 150 миллионов рублей
Турция выдала России гражданку, похитившую более 150 миллионов рублей, когда она работала управляющей в одном из коммерческих банков, сообщила журналистам... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T12:38+0300
2024-10-03T12:38+0300
2024-10-03T12:38+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Турция выдала России гражданку, похитившую более 150 миллионов рублей, когда она работала управляющей в одном из коммерческих банков, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня в аэропорту города Антальи представители правоохранительных органов Турецкой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Ольгу Александрову. Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере", - сказала Волк. По версии следствия, в 2018 году управляющая допофиса коммерческого банка похитила денежные средства клиента под предлогом их перевода на другой счет с более выгодными условиями. Ущерб составил более 150 миллионов рублей. Женщина скрылась от следствия за границей и была объявлена в международный розыск. В 2022 году благодаря задействованию каналов Интерпола ее местонахождение было установлено, она задержана на территории Турции, уточнила представитель МВД РФ.
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россия, турция, кража
Турция выдала России гражданку, похитившую более 150 миллионов рублей
Турция выдала РФ обвиняемую в краже более 150 миллионов рублей у клиента банка
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Турция выдала России гражданку, похитившую более 150 миллионов рублей, когда она работала управляющей в одном из коммерческих банков, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Антальи представители правоохранительных органов Турецкой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Ольгу Александрову. Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере", - сказала Волк.
По версии следствия, в 2018 году управляющая допофиса коммерческого банка похитила денежные средства клиента под предлогом их перевода на другой счет с более выгодными условиями. Ущерб составил более 150 миллионов рублей.
Женщина скрылась от следствия за границей и была объявлена в международный розыск. В 2022 году благодаря задействованию каналов Интерпола ее местонахождение было установлено, она задержана на территории Турции, уточнила представитель МВД РФ.