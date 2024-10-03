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БМ-Банк получил лицензию ЦБ на осуществление депозитарной деятельности
БМ-Банк получил лицензию ЦБ на осуществление депозитарной деятельности - 03.10.2024, ПРАЙМ
БМ-Банк получил лицензию ЦБ на осуществление депозитарной деятельности
Банк России предоставил лицензию БМ-Банку на осуществление депозитарной деятельности, сообщает регулятор. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T11:40+0300
2024-10-03T11:40+0300
2024-10-03T11:40+0300
банк россии
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России предоставил лицензию БМ-Банку на осуществление депозитарной деятельности, сообщает регулятор. "Банк России 03.10.2024 принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14236-000100 Акционерному обществу "БМ-Банк" (г. Москва)", - говорится в материалах на сайте ЦБ РФ. В конце июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что к БМ-Банку в январские праздники 2025 года присоединится банк "Открытие", а в рамках майских праздников БМ-Банк присоединяется вместе с Саровбизнесбанком к банку ВТБ.
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банк
БМ-Банк получил лицензию ЦБ на осуществление депозитарной деятельности
ЦБ: БМ-Банк получил лицензию на осуществление депозитарной деятельности
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России предоставил лицензию БМ-Банку на осуществление депозитарной деятельности, сообщает регулятор.
"Банк России 03.10.2024 принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14236-000100 Акционерному обществу "БМ-Банк" (г. Москва)", - говорится в материалах на сайте ЦБ РФ.
В конце июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что к БМ-Банку в январские праздники 2025 года присоединится банк "Открытие", а в рамках майских праздников БМ-Банк присоединяется вместе с Саровбизнесбанком к банку ВТБ.