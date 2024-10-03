https://1prime.ru/20241003/meksika-851953744.html

Россия поддержит Мексику при желании вступить в БРИКС, заявил посол РФ

Россия поддержит Мексику при желании вступить в БРИКС, заявил посол РФ - 03.10.2024, ПРАЙМ

Россия поддержит Мексику при желании вступить в БРИКС, заявил посол РФ

Если Мексика пожелает вступить в БРИКС, она не встретит никаких сложностей, ее заявку рассмотрят оперативно, и Москва ее поддержит. Об этом заявил посол РФ в... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T22:55+0300

2024-10-03T22:55+0300

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МЕХИКО, 3 окт - ПРАЙМ. Если Мексика пожелает вступить в БРИКС, она не встретит никаких сложностей, ее заявку рассмотрят оперативно, и Москва ее поддержит. Об этом заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский. Он отметил, что существуют различные формы присоединения к объединению — не только полноправное членство, которое является лишь одним из вариантов, но и статус партнера. Список очень длинный и в Казани, где в конце октября пройдет саммит БРИКС, планируется рассмотреть перечень и режимы различных возможностей присоединения к объединению, добавил дипломат."В этом смысле я еще раз отмечу, что если Мексика захочет, то проблем с заявкой не будет, ее немедленно рассмотрят. Что касается России, то могу сказать, что Россия, конечно, будет за", — заявил Софинский в интервью журналисту Диего Руссарину. Дипломат подчеркнул, что БРИКС не имеет границ ни с точки зрения повестки, ни с точки зрения географии. По его словам, в этом смысле любая страна, если захочет, может подать заявление на вступление, это относится как к Мексике, так и к любой другой стране. Он напомнил, что для участия в БРИКС нужны только две вещи — желание страны-соискателя и единодушие нынешних стран-членов. Сейчас 34 страны хотят установить отношения с объединением, добавил Софинский. Экс-президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в августе 2023 года заявил, что страна не намерена вступать в БРИКС, хотя и приветствует участие в объединении других государств, ввиду экономических и геополитических причин. В 2024 году после распространения в СМИ данных о планах Мексики присоединиться к БРИКС МИД страны сообщил, что кабмин не подавал заявку на вступление, но с интересом следит за развитием объединения. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.

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