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Россия поддержит Мексику при желании вступить в БРИКС, заявил посол РФ - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241003/meksika-851953744.html
Россия поддержит Мексику при желании вступить в БРИКС, заявил посол РФ
Россия поддержит Мексику при желании вступить в БРИКС, заявил посол РФ - 03.10.2024, ПРАЙМ
Россия поддержит Мексику при желании вступить в БРИКС, заявил посол РФ
Если Мексика пожелает вступить в БРИКС, она не встретит никаких сложностей, ее заявку рассмотрят оперативно, и Москва ее поддержит. Об этом заявил посол РФ в... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T22:55+0300
2024-10-03T23:04+0300
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МЕХИКО, 3 окт - ПРАЙМ. Если Мексика пожелает вступить в БРИКС, она не встретит никаких сложностей, ее заявку рассмотрят оперативно, и Москва ее поддержит. Об этом заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский. Он отметил, что существуют различные формы присоединения к объединению — не только полноправное членство, которое является лишь одним из вариантов, но и статус партнера. Список очень длинный и в Казани, где в конце октября пройдет саммит БРИКС, планируется рассмотреть перечень и режимы различных возможностей присоединения к объединению, добавил дипломат."В этом смысле я еще раз отмечу, что если Мексика захочет, то проблем с заявкой не будет, ее немедленно рассмотрят. Что касается России, то могу сказать, что Россия, конечно, будет за", — заявил Софинский в интервью журналисту Диего Руссарину. Дипломат подчеркнул, что БРИКС не имеет границ ни с точки зрения повестки, ни с точки зрения географии. По его словам, в этом смысле любая страна, если захочет, может подать заявление на вступление, это относится как к Мексике, так и к любой другой стране. Он напомнил, что для участия в БРИКС нужны только две вещи — желание страны-соискателя и единодушие нынешних стран-членов. Сейчас 34 страны хотят установить отношения с объединением, добавил Софинский. Экс-президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в августе 2023 года заявил, что страна не намерена вступать в БРИКС, хотя и приветствует участие в объединении других государств, ввиду экономических и геополитических причин. В 2024 году после распространения в СМИ данных о планах Мексики присоединиться к БРИКС МИД страны сообщил, что кабмин не подавал заявку на вступление, но с интересом следит за развитием объединения. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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россия, брикс, мексика, расширение брикс
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, МЕКСИКА, расширение БРИКС
22:55 03.10.2024 (обновлено: 23:04 03.10.2024)
 
Россия поддержит Мексику при желании вступить в БРИКС, заявил посол РФ

Посол Софинский: Россия поддержит заявку Мексики при желании вступить в БРИКС

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийМехико
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 3 окт - ПРАЙМ. Если Мексика пожелает вступить в БРИКС, она не встретит никаких сложностей, ее заявку рассмотрят оперативно, и Москва ее поддержит. Об этом заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский.
Он отметил, что существуют различные формы присоединения к объединению — не только полноправное членство, которое является лишь одним из вариантов, но и статус партнера. Список очень длинный и в Казани, где в конце октября пройдет саммит БРИКС, планируется рассмотреть перечень и режимы различных возможностей присоединения к объединению, добавил дипломат.
"В этом смысле я еще раз отмечу, что если Мексика захочет, то проблем с заявкой не будет, ее немедленно рассмотрят. Что касается России, то могу сказать, что Россия, конечно, будет за", — заявил Софинский в интервью журналисту Диего Руссарину.
Дипломат подчеркнул, что БРИКС не имеет границ ни с точки зрения повестки, ни с точки зрения географии.
По его словам, в этом смысле любая страна, если захочет, может подать заявление на вступление, это относится как к Мексике, так и к любой другой стране.
Он напомнил, что для участия в БРИКС нужны только две вещи — желание страны-соискателя и единодушие нынешних стран-членов. Сейчас 34 страны хотят установить отношения с объединением, добавил Софинский.
Экс-президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в августе 2023 года заявил, что страна не намерена вступать в БРИКС, хотя и приветствует участие в объединении других государств, ввиду экономических и геополитических причин. В 2024 году после распространения в СМИ данных о планах Мексики присоединиться к БРИКС МИД страны сообщил, что кабмин не подавал заявку на вступление, но с интересом следит за развитием объединения.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС, сообщил Рябков
16:02
 
ЭкономикаРОССИЯБРИКСМЕКСИКАрасширение БРИКС
 
 
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