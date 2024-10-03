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Минфин продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу

Минфин продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу - 03.10.2024, ПРАЙМ

Минфин продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу

Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 октября по 6 ноября направит на покупку валюты 71,8 миллиарда рублей, по 3,1... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T12:03+0300

2024-10-03T12:03+0300

2024-10-03T12:03+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 октября по 6 ноября направит на покупку валюты 71,8 миллиарда рублей, по 3,1 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2024 года в размере 110,4 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2024 года составило - 38,6 млрд рублей", - говорится в сообщении. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2024 года по 6 ноября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,1 млрд рублей", - отмечается в сообщении. В период с 6 сентября по 4 октября Минфин РФ также осуществляет покупку валюты, направляя на эти цели по 8,2 миллиарда рублей в день (всего 172,9 миллиарда рублей). По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом российские власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, и для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.

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россия, минфин, иностранная валюта