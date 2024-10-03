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Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 03.10.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Нефтяные компании в сентябре получили выплаты за август из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 145,7 миллиарда рублей,... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T12:10+0300
2024-10-03T13:20+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании в сентябре получили выплаты за август из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 145,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.Годом ранее выплата составила 298,7 миллиарда рублей и была самой крупной за весь год. В августе текущего года такие выплаты составили 163,3 миллиарда рублей.С начала года компании суммарно получили уже 1,322 триллиона рублей. А за весь прошлый год они в целом составили 1,589 триллиона (2,171 триллиона рублей в 2022 году).Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго законодательно закрепить отмену одновременного обнуления выплат по демпферу для бензина и дизтоплива при превышении порога отклонения цен по одному из продуктов, следовало из протокола проведенного им совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. Минфин считает это разумным, законодательно закрепление этого будет обсуждаться в осеннюю сессию Госдумы.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
12:10 03.10.2024 (обновлено: 13:20 03.10.2024)
 
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу

Минфин: нефтяники получили из бюджета 145,7 млрд рублей по топливному демпферу

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании в сентябре получили выплаты за август из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 145,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Годом ранее выплата составила 298,7 миллиарда рублей и была самой крупной за весь год. В августе текущего года такие выплаты составили 163,3 миллиарда рублей.
С начала года компании суммарно получили уже 1,322 триллиона рублей. А за весь прошлый год они в целом составили 1,589 триллиона (2,171 триллиона рублей в 2022 году).
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго законодательно закрепить отмену одновременного обнуления выплат по демпферу для бензина и дизтоплива при превышении порога отклонения цен по одному из продуктов, следовало из протокола проведенного им совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. Минфин считает это разумным, законодательно закрепление этого будет обсуждаться в осеннюю сессию Госдумы.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин
 
 
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