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Минфин предложил расширить применение льготы по налогу на прибыль

Минфин предложил расширить применение льготы по налогу на прибыль - 03.10.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил расширить применение льготы по налогу на прибыль

Правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс о применении льготной ставки для компаний радиоэлектроники при отчислении налога на прибыль в федеральный... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T17:55+0300

2024-10-03T17:55+0300

2024-10-03T17:55+0300

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россия

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радиоэлектроника

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс о применении льготной ставки для компаний радиоэлектроники при отчислении налога на прибыль в федеральный бюджет в размере 8% на 2025-2027 годы, при этом льготу предлагается распространить и на производителей материалов и комплектующих для радиоэлектроники, сообщили РИА Новости в Минфине, Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на предстоящую трехлетку, Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготную ставку по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной промышленности на следующие три года: при отчислении налога в федеральный бюджет ставка составит 8%, а в региональный - будет нулевой. "Законопроект сегодня одобрен на заседании правительства РФ. При общей ставке налога на прибыль 25%, установленной со следующего года, для российских предприятий радиоэлектроники предлагается установить пониженную ставку в размере 8%. Это позволит компаниям направлять средства на развитие и модернизацию производства. Налог, как и сейчас, будет полностью зачисляться в федеральный бюджет", - говорится в сообщении. "Кроме того, предлагается расширить периметр применения такой льготной ставки, распространив ее также на производителей материалов и комплектующих для радиоэлектроники. Это позволит поддержать всю цепочку создания соответствующей продукции, что особенно важно для компаний в условиях роста расходов на высококвалифицированные кадры", - указали в Минфине. Принятый летом закон предусматривает увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20% в целях совершенствования налоговой системы РФ. Ставка налога повышается только в ее федеральной части - до 8% с 3%. Ставка налога в региональной части сохраняется на уровне 17%. С 2031 года региональная часть ставки налога вырастет до 18% за счет снижения ее федеральной части до 7%. При этом сохраняется так называемая "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства. "Выпадающие доходы бюджета могут превысить 30 миллиардов рублей в год за период 2025–2027 годов", - добавили в Минфине.

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россия, минфин, радиоэлектроника