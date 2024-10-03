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В Минцифры рассказали об импортозамещении базовых станций - 03.10.2024, ПРАЙМ
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В Минцифры рассказали об импортозамещении базовых станций
В Минцифры рассказали об импортозамещении базовых станций - 03.10.2024, ПРАЙМ
В Минцифры рассказали об импортозамещении базовых станций
Отечественные базовые станции стандартов GSM/LTE/5G займут на сетях связи в РФ долю в 33% от общего объема ежегодно устанавливаемых базовых станций к 2027 году, | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T17:12+0300
2024-10-03T17:12+0300
россия
минцифры
импортозамещение
базовые станции
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Отечественные базовые станции стандартов GSM/LTE/5G займут на сетях связи в РФ долю в 33% от общего объема ежегодно устанавливаемых базовых станций к 2027 году, следует из выступления главы Минцифры Максута Шадаева на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Как сказано в презентации к выступлению министра, доля базовых станций российского производства стандартов GMS/LTE/5G в общем объеме ежегодно устанавливаемых базовых станций к 2027 году должна составить 33%, сейчас она нулевая. Министр напомнил, что в массовое производство базовых станций в России планируется начать в 2025 году. "Неоднократно это обсуждали - и базовые станции четвертого поколения, и базовые станции пятого поколения в следующем году мы должны массово начать производить, для того, чтобы обеспечить потребность наших операторов связи в современном высокотехнологичном оборудовании", - отметил Шадаев. Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025-2027 годы, в следующем году запланировано выделить 1,954 миллиарда рублей на господдержку ООО "Иртея" для возмещения затрат, связанных с созданием оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G. В 2026 году господдержка компании по этому пункту может составить 645,4 миллиона рублей. Еще 5,6 миллиарда рублей в 2025 году планируется направить на субсидии компании "КНС Групп" для возмещения затрат на создание подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы.
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россия, минцифры, импортозамещение, базовые станции
РОССИЯ, Минцифры, импортозамещение, базовые станции
17:12 03.10.2024
 
В Минцифры рассказали об импортозамещении базовых станций

Минцифры: российские базовые станции к 2027 г составят треть от новых установок

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинцифры
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Отечественные базовые станции стандартов GSM/LTE/5G займут на сетях связи в РФ долю в 33% от общего объема ежегодно устанавливаемых базовых станций к 2027 году, следует из выступления главы Минцифры Максута Шадаева на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Как сказано в презентации к выступлению министра, доля базовых станций российского производства стандартов GMS/LTE/5G в общем объеме ежегодно устанавливаемых базовых станций к 2027 году должна составить 33%, сейчас она нулевая.
Министр напомнил, что в массовое производство базовых станций в России планируется начать в 2025 году.
"Неоднократно это обсуждали - и базовые станции четвертого поколения, и базовые станции пятого поколения в следующем году мы должны массово начать производить, для того, чтобы обеспечить потребность наших операторов связи в современном высокотехнологичном оборудовании", - отметил Шадаев.
Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025-2027 годы, в следующем году запланировано выделить 1,954 миллиарда рублей на господдержку ООО "Иртея" для возмещения затрат, связанных с созданием оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G.
В 2026 году господдержка компании по этому пункту может составить 645,4 миллиона рублей. Еще 5,6 миллиарда рублей в 2025 году планируется направить на субсидии компании "КНС Групп" для возмещения затрат на создание подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы.
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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РОССИЯМинцифрыимпортозамещениебазовые станции
 
 
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