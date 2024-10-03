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ФАС уличила МТС в необоснованном повышении стоимости услуг связи

ФАС уличила МТС в необоснованном повышении стоимости услуг связи - 03.10.2024, ПРАЙМ

ФАС уличила МТС в необоснованном повышении стоимости услуг связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила МТС в необоснованном повышении стоимости услуг связи на 8% в апреле-мае 2024 года и предписала оператору | 03.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила МТС в необоснованном повышении стоимости услуг связи на 8% в апреле-мае 2024 года и предписала оператору снизить тарифы, сообщило ведомство. "В апреле и мае 2024 года ПАО "МТС" в среднем на 8% повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. По результатам проведенного анализа ФАС России установила, что повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей", - говорится в сообщении. "Служба предписала МТС снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет", - сообщили в ФАС. В мае ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен - компания в апреле и марте повысила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов в среднем на 8%. В свою очередь в МТС РИА Новости заявляли, что рост абонентской платы экономически обоснован и компания заранее представляла в ФАС подтверждения этому. Ранее регулятор уже признавал компанию виновной в необоснованном повышении цен. Так, по данным ФАС, МТС в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат, но подтверждения роста расходов в объеме, достаточном для обоснования, в ведомство не представила. С августа по октябрь 2022 года компания также повышала цены для разных тарифных планов. В связи с этим служба признала МТС нарушителем и предписала снизить тарифы.

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