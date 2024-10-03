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В МТС ответили на решение ФАС о необоснованном повышении стоимости услуг

В МТС ответили на решение ФАС о необоснованном повышении стоимости услуг - 03.10.2024, ПРАЙМ

В МТС ответили на решение ФАС о необоснованном повышении стоимости услуг

МТС знает о решении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, после ознакомления с позицией регулятора оператор определит свои действия, сообщили РИА... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T10:50+0300

2024-10-03T10:50+0300

2024-10-03T10:50+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. МТС знает о решении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, после ознакомления с позицией регулятора оператор определит свои действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в четверг ФАС уличила МТС в необоснованном повышении стоимости услуг связи на 8% в апреле-мае 2024 года и предписала оператору снизить тарифы. "Мы уведомлены о решении, дальнейшие действия будем определять после ознакомления с позицией регулятора", - сказали в пресс-службе. В мае ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен - компания в апреле и марте повысила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов в среднем на 8%. В свою очередь в МТС РИА Новости заявляли, что рост абонентской платы экономически обоснован и компания заранее представляла в ФАС подтверждения этому. Ранее регулятор уже признавал компанию виновной в необоснованном повышении цен. Так, по данным ФАС, МТС в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат, но подтверждения роста расходов в объеме, достаточном для обоснования, в ведомство не представила. С августа по октябрь 2022 года компания также повышала цены для разных тарифных планов. В связи с этим служба тогда признала МТС нарушителем и предписала снизить тарифы.

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