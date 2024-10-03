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В МВФ назвали последствия эскалации на Ближнем Востоке для экономики - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В МВФ назвали последствия эскалации на Ближнем Востоке для экономики
В МВФ назвали последствия эскалации на Ближнем Востоке для экономики - 03.10.2024, ПРАЙМ
В МВФ назвали последствия эскалации на Ближнем Востоке для экономики
Международный валютный фонд (МВФ) очень сильно обеспокоен угрозой дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая будет иметь последствия не только для... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T18:20+0300
2024-10-03T18:20+0300
экономика
мвф
ближний восток
эскалация
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ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) очень сильно обеспокоен угрозой дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая будет иметь последствия не только для экономики региона, но и за его пределами, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Мы пристально следим за недавним обострением конфликта в регионе с очень большой обеспокоенностью. Возможность дальнейшей эскалации конфликта повышает угрозы и неопределенность, а также может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Представитель МВФ добавила, что фонд призывает к завершению текущих конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в других местах.
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мвф, ближний восток, эскалация
Экономика, МВФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, эскалация
18:20 03.10.2024
 
В МВФ назвали последствия эскалации на Ближнем Востоке для экономики

МВФ: ближневосточная эскалация скажется на экономике региона и за его пределами

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
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ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) очень сильно обеспокоен угрозой дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая будет иметь последствия не только для экономики региона, но и за его пределами, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Мы пристально следим за недавним обострением конфликта в регионе с очень большой обеспокоенностью. Возможность дальнейшей эскалации конфликта повышает угрозы и неопределенность, а также может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
Представитель МВФ добавила, что фонд призывает к завершению текущих конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в других местах.
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ЭкономикаМВФБЛИЖНИЙ ВОСТОКэскалация
 
 
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