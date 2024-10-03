https://1prime.ru/20241003/mvf-851949629.html
В МВФ назвали последствия эскалации на Ближнем Востоке для экономики
В МВФ назвали последствия эскалации на Ближнем Востоке для экономики - 03.10.2024, ПРАЙМ
В МВФ назвали последствия эскалации на Ближнем Востоке для экономики
Международный валютный фонд (МВФ) очень сильно обеспокоен угрозой дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая будет иметь последствия не только для... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T18:20+0300
2024-10-03T18:20+0300
2024-10-03T18:20+0300
экономика
мвф
ближний восток
эскалация
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) очень сильно обеспокоен угрозой дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая будет иметь последствия не только для экономики региона, но и за его пределами, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Мы пристально следим за недавним обострением конфликта в регионе с очень большой обеспокоенностью. Возможность дальнейшей эскалации конфликта повышает угрозы и неопределенность, а также может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Представитель МВФ добавила, что фонд призывает к завершению текущих конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в других местах.
https://1prime.ru/20241002/udary-851917802.html
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:42:2049:1578_1920x0_80_0_0_0f29ed2179f2a0fe43d0c0e9d588fd80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, ближний восток, эскалация
Экономика, МВФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, эскалация
В МВФ назвали последствия эскалации на Ближнем Востоке для экономики
МВФ: ближневосточная эскалация скажется на экономике региона и за его пределами
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) очень сильно обеспокоен угрозой дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая будет иметь последствия не только для экономики региона, но и за его пределами, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Мы пристально следим за недавним обострением конфликта в регионе с очень большой обеспокоенностью. Возможность дальнейшей эскалации конфликта повышает угрозы и неопределенность, а также может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
Представитель МВФ добавила, что фонд призывает к завершению текущих конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в других местах.
"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю