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Минфин обозначил льготную ставку налога на прибыль для радиоэлектроники
Минфин обозначил льготную ставку налога на прибыль для радиоэлектроники - 03.10.2024, ПРАЙМ
Минфин обозначил льготную ставку налога на прибыль для радиоэлектроники
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготную ставку по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной промышленности на... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T13:17+0300
2024-10-03T13:17+0300
2024-10-03T13:17+0300
минфин
налог
радиоэлектроника
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МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготную ставку по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной промышленности на 2025-2027 годы: при отчислении налога в федеральный бюджет ставка составит 8%, а в региональный - она будет нулевой, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на предстоящую трехлетку. Статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на прошлой неделе сообщил о принятом решении касательно продления льгот по налогу на прибыль для компаний этого направления, но отмечал, что конкретная ставка пока не определена. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса… предусмотрено установление на 2025-2027 годы для российских организаций, включенных в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в размере 8%, и налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в размере 0 процентов", - отмечается в документе. Принятый летом закон предусматривает увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20% в целях совершенствования налоговой системы РФ. Ставка налога повышается только в ее федеральной части - до 8% с 3%. Ставка налога в региональной части сохраняется на уровне 17%. С 2031 года региональная часть ставки налога вырастет до 18% за счет снижения ее федеральной части до 7%. При этом сохраняется так называемая "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства.
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минфин, налог, радиоэлектроника
Минфин, НАЛОГ, радиоэлектроника
Минфин обозначил льготную ставку налога на прибыль для радиоэлектроники
Льготная ставка налога на прибыль для радиоэлектроники в РФ составит 8% на 3 года
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготную ставку по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной промышленности на 2025-2027 годы: при отчислении налога в федеральный бюджет ставка составит 8%, а в региональный - она будет нулевой, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на предстоящую трехлетку.
Статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на прошлой неделе сообщил о принятом решении касательно продления льгот по налогу на прибыль для компаний этого направления, но отмечал, что конкретная ставка пока не определена.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса… предусмотрено установление на 2025-2027 годы для российских организаций, включенных в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в размере 8%, и налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в размере 0 процентов", - отмечается в документе.
Принятый летом закон предусматривает увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20% в целях совершенствования налоговой системы РФ. Ставка налога повышается только в ее федеральной части - до 8% с 3%. Ставка налога в региональной части сохраняется на уровне 17%. С 2031 года региональная часть ставки налога вырастет до 18% за счет снижения ее федеральной части до 7%. При этом сохраняется так называемая "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства.
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