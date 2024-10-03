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"Нет права голоса". Новый генсек прокомментировал вступление Украины в НАТО - 03.10.2024, ПРАЙМ
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"Нет права голоса". Новый генсек прокомментировал вступление Украины в НАТО
"Нет права голоса". Новый генсек прокомментировал вступление Украины в НАТО - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Нет права голоса". Новый генсек прокомментировал вступление Украины в НАТО
Россия не может запретить Украине стать членом НАТО, заявил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:39+0300
2024-10-03T14:39+0300
политика
нато
украина
марк рютте
членство украины в нато
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – ПРАЙМ. Россия не может запретить Украине стать членом НАТО, заявил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. "Я думаю, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Я хочу добавить, что если кто-то думает по-другому, то в этом вопросе у России нет права голоса и нет права вето", - подчеркнул глава блока. Он также обратил внимание на то, что Киев подписал со странами альянса ряд соглашений в сфере безопасности, а также регулярно получает огромные пакеты помощи. Все это делает страну все более включенной в НАТО и "повышает готовность Украины вступить в альянс". Новый генсек, однако, не назвал конкретных сроков начала процедуры включения страны в блок.
https://1prime.ru/20241003/ryutte-851941538.html
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нато, украина, марк рютте, членство украины в нато
Политика, НАТО, УКРАИНА, Марк Рютте, членство Украины в НАТО
14:39 03.10.2024
 
"Нет права голоса". Новый генсек прокомментировал вступление Украины в НАТО

Рютте: Россия "не имеет права вето" на присоединение Украины к альянсу

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – ПРАЙМ. Россия не может запретить Украине стать членом НАТО, заявил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
"Я думаю, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Я хочу добавить, что если кто-то думает по-другому, то в этом вопросе у России нет права голоса и нет права вето", - подчеркнул глава блока.
Он также обратил внимание на то, что Киев подписал со странами альянса ряд соглашений в сфере безопасности, а также регулярно получает огромные пакеты помощи. Все это делает страну все более включенной в НАТО и "повышает готовность Украины вступить в альянс".
Новый генсек, однако, не назвал конкретных сроков начала процедуры включения страны в блок.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев
13:58
 
ПолитикаНАТОУКРАИНАМарк Рюттечленство Украины в НАТО
 
 
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