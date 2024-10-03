https://1prime.ru/20241003/nato-851942393.html

"Нет права голоса". Новый генсек прокомментировал вступление Украины в НАТО

"Нет права голоса". Новый генсек прокомментировал вступление Украины в НАТО - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Нет права голоса". Новый генсек прокомментировал вступление Украины в НАТО

Россия не может запретить Украине стать членом НАТО, заявил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T14:39+0300

2024-10-03T14:39+0300

2024-10-03T14:39+0300

политика

нато

украина

марк рютте

членство украины в нато

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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – ПРАЙМ. Россия не может запретить Украине стать членом НАТО, заявил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. "Я думаю, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Я хочу добавить, что если кто-то думает по-другому, то в этом вопросе у России нет права голоса и нет права вето", - подчеркнул глава блока. Он также обратил внимание на то, что Киев подписал со странами альянса ряд соглашений в сфере безопасности, а также регулярно получает огромные пакеты помощи. Все это делает страну все более включенной в НАТО и "повышает готовность Украины вступить в альянс". Новый генсек, однако, не назвал конкретных сроков начала процедуры включения страны в блок.

https://1prime.ru/20241003/ryutte-851941538.html

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