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"Нет права голоса". Новый генсек прокомментировал вступление Украины в НАТО
"Нет права голоса". Новый генсек прокомментировал вступление Украины в НАТО - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Нет права голоса". Новый генсек прокомментировал вступление Украины в НАТО
Россия не может запретить Украине стать членом НАТО, заявил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:39+0300
2024-10-03T14:39+0300
2024-10-03T14:39+0300
политика
нато
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марк рютте
членство украины в нато
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт – ПРАЙМ. Россия не может запретить Украине стать членом НАТО, заявил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. "Я думаю, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Я хочу добавить, что если кто-то думает по-другому, то в этом вопросе у России нет права голоса и нет права вето", - подчеркнул глава блока. Он также обратил внимание на то, что Киев подписал со странами альянса ряд соглашений в сфере безопасности, а также регулярно получает огромные пакеты помощи. Все это делает страну все более включенной в НАТО и "повышает готовность Украины вступить в альянс". Новый генсек, однако, не назвал конкретных сроков начала процедуры включения страны в блок.
https://1prime.ru/20241003/ryutte-851941538.html
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нато, украина, марк рютте, членство украины в нато
Политика, НАТО, УКРАИНА, Марк Рютте, членство Украины в НАТО
"Нет права голоса". Новый генсек прокомментировал вступление Украины в НАТО
Рютте: Россия "не имеет права вето" на присоединение Украины к альянсу
БРЮССЕЛЬ, 3 окт – ПРАЙМ. Россия не может запретить Украине стать членом НАТО, заявил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
"Я думаю, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Я хочу добавить, что если кто-то думает по-другому, то в этом вопросе у России нет права голоса и нет права вето", - подчеркнул глава блока.
Он также обратил внимание на то, что Киев подписал со странами альянса ряд соглашений в сфере безопасности, а также регулярно получает огромные пакеты помощи. Все это делает страну все более включенной в НАТО и "повышает готовность Украины вступить в альянс".
Новый генсек, однако, не назвал конкретных сроков начала процедуры включения страны в блок.
Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев