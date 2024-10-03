https://1prime.ru/20241003/neft-851935392.html

Обнаружена необычайная уязвимость США перед Ближним Востоком

Обнаружена необычайная уязвимость США перед Ближним Востоком - 03.10.2024, ПРАЙМ

Обнаружена необычайная уязвимость США перед Ближним Востоком

Американский сланцевый магнат Харольд Хамм обвинил администрацию Байдена в том, что она сделала страну "необычайно уязвимой" перед шоком цен на ближневосточную... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T09:35+0300

2024-10-03T09:35+0300

2024-10-03T09:35+0300

энергетика

сша

ближний восток

нефть

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Американский сланцевый магнат Харольд Хамм обвинил администрацию Байдена в том, что она сделала страну "необычайно уязвимой" перед шоком цен на ближневосточную нефть, передает Financial Times."Они опустошили стратегический нефтяной резерв США, и запасы на нефтеперерабатывающих заводах в Америке находятся на самом низком уровне [за последние годы]. И вы никогда не знаете, когда она вам понадобится. Это все равно что иметь бензин в машине", - рассказал Хамм в беседе с изданием.Отмечается, что в то время как стратегические запасы исчерпаны, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов за последнее десятилетие выросли на 25 процентов. Чиновники пополняют запасы SPR с июня 2023 года, и с тех пор они выросли на 10 процентов, составив 382 миллиона баррелей."Мы находимся в необычайно уязвимом положении... Все сейчас смотрят в сторону [Ближнего Востока] - и смотрели последние четыре года, - но у нас был президент, который, откровенно говоря, не был дома", - заметил собеседник газеты.Геополитические аналитики предупреждают, что любой конфликт с участием Тегерана может поставить под угрозу экспорт нефти и газа из стран Персидского залива через Ормузский пролив - узкое препятствие на границе с Ираном, через которое проходит 20 процентов мировых поставок сырой нефти.Дальнейший рост цен на топливо будет неприятен для администрации Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которая баллотируется в Белый дом с обещанием снизить стоимость товаров повседневного спроса, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241003/neft-851933831.html

сша

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сша, ближний восток, нефть