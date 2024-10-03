https://1prime.ru/20241003/neispravnost-851941025.html
Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности
Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности - 03.10.2024, ПРАЙМ
Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности
Производитель электромобилей из США Tesla отзывает 27 185 пикапов Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида, заявили в Национальном управлении | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T13:36+0300
2024-10-03T13:36+0300
2024-10-03T13:36+0300
tesla
tesla cybertruck
неисправность
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/73/830587369_67:0:1169:620_1920x0_80_0_0_b31e515bf39ac3aa0d24714ae117a128.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Производитель электромобилей из США Tesla отзывает 27 185 пикапов Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида, заявили в Национальном управлении безопасности движения на трассах (NHTSA) в ходе пресс-релиза. "Камера заднего вида показывает изображение с задержкой при переключении на заднюю передачу. Электромобили не соответствуют Федеральному стандарту безопасности транспортных средств (FMVSS) № 111 "Видимость сзади", - объяснили в ведомстве.В управлении также подчеркнули, что неисправность может повлечь увеличение числа аварийных ситуаций. В компании заявили, что с 25 ноября владельцам электромобилей станет доступна бесплатное обновление ПО (OTA).Tesla Cybertruck занимает вторую строчку по популярности на рынке, на первом месте остается пикап F-150 от Ford.
https://1prime.ru/20241003/avto-851937799.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/73/830587369_204:0:1031:620_1920x0_80_0_0_418c8efbcdb61ead56fd1dbc1420d9e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tesla, tesla cybertruck, неисправность
Tesla, Tesla Cybertruck, неисправность
Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности
NHTSA: Tesla отзывает более 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности камеры заднего вида
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Производитель электромобилей из США Tesla отзывает 27 185 пикапов Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида, заявили в Национальном управлении безопасности движения на трассах (NHTSA) в ходе пресс-релиза.
"Камера заднего вида показывает изображение с задержкой при переключении на заднюю передачу. Электромобили не соответствуют Федеральному стандарту безопасности транспортных средств (FMVSS) № 111 "Видимость сзади", - объяснили в ведомстве.
В управлении также подчеркнули, что неисправность может повлечь увеличение числа аварийных ситуаций. В компании заявили, что с 25 ноября владельцам электромобилей станет доступна бесплатное обновление ПО (OTA).
Tesla Cybertruck занимает вторую строчку по популярности на рынке, на первом месте остается пикап F-150 от Ford.
Автоэксперт назвал пять бюджетных седанов, которые лучше не покупать