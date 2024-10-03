https://1prime.ru/20241003/neispravnost-851941025.html

Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности

Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности - 03.10.2024, ПРАЙМ

Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности

Производитель электромобилей из США Tesla отзывает 27 185 пикапов Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида, заявили в Национальном управлении | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T13:36+0300

2024-10-03T13:36+0300

2024-10-03T13:36+0300

tesla

tesla cybertruck

неисправность

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Производитель электромобилей из США Tesla отзывает 27 185 пикапов Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида, заявили в Национальном управлении безопасности движения на трассах (NHTSA) в ходе пресс-релиза. "Камера заднего вида показывает изображение с задержкой при переключении на заднюю передачу. Электромобили не соответствуют Федеральному стандарту безопасности транспортных средств (FMVSS) № 111 "Видимость сзади", - объяснили в ведомстве.В управлении также подчеркнули, что неисправность может повлечь увеличение числа аварийных ситуаций. В компании заявили, что с 25 ноября владельцам электромобилей станет доступна бесплатное обновление ПО (OTA).Tesla Cybertruck занимает вторую строчку по популярности на рынке, на первом месте остается пикап F-150 от Ford.

https://1prime.ru/20241003/avto-851937799.html

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