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Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности
Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности - 03.10.2024, ПРАЙМ
Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности
Производитель электромобилей из США Tesla отзывает 27 185 пикапов Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида, заявили в Национальном управлении | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T13:36+0300
2024-10-03T13:36+0300
tesla
tesla cybertruck
неисправность
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Производитель электромобилей из США Tesla отзывает 27 185 пикапов Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида, заявили в Национальном управлении безопасности движения на трассах (NHTSA) в ходе пресс-релиза. "Камера заднего вида показывает изображение с задержкой при переключении на заднюю передачу. Электромобили не соответствуют Федеральному стандарту безопасности транспортных средств (FMVSS) № 111 "Видимость сзади", - объяснили в ведомстве.В управлении также подчеркнули, что неисправность может повлечь увеличение числа аварийных ситуаций. В компании заявили, что с 25 ноября владельцам электромобилей станет доступна бесплатное обновление ПО (OTA).Tesla Cybertruck занимает вторую строчку по популярности на рынке, на первом месте остается пикап F-150 от Ford.
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tesla, tesla cybertruck, неисправность
Tesla, Tesla Cybertruck, неисправность
13:36 03.10.2024
 
Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности

NHTSA: Tesla отзывает более 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности камеры заднего вида

© Официальный сайт TeslaTesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
© Официальный сайт Tesla
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Производитель электромобилей из США Tesla отзывает 27 185 пикапов Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида, заявили в Национальном управлении безопасности движения на трассах (NHTSA) в ходе пресс-релиза.
"Камера заднего вида показывает изображение с задержкой при переключении на заднюю передачу. Электромобили не соответствуют Федеральному стандарту безопасности транспортных средств (FMVSS) № 111 "Видимость сзади", - объяснили в ведомстве.
В управлении также подчеркнули, что неисправность может повлечь увеличение числа аварийных ситуаций. В компании заявили, что с 25 ноября владельцам электромобилей станет доступна бесплатное обновление ПО (OTA).
Tesla Cybertruck занимает вторую строчку по популярности на рынке, на первом месте остается пикап F-150 от Ford.
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TeslaTesla Cybertruckнеисправность
 
 
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