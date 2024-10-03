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Новак ожидает увеличения глубины переработки нефти в России

Новак ожидает увеличения глубины переработки нефти в России - 03.10.2024, ПРАЙМ

Новак ожидает увеличения глубины переработки нефти в России

Глубина переработки нефти в РФ к 2036 году должна увеличиться до 89% с текущих 84%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T16:19+0300

2024-10-03T16:19+0300

2024-10-03T16:19+0300

энергетика

россия

александр новак

нефтепереработка

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Глубина переработки нефти в РФ к 2036 году должна увеличиться до 89% с текущих 84%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Важным условием для повышения экономической эффективности работы отрасли является увеличение рентабельного коэффициента извлечения нефти, что представляет собой отношение величины извлекаемых запасов к величине геологических запасов. При этом глубина переработки нефти, то есть объем продуктов переработки нефти к общему объему затраченной при переработке нефти, к 2036 году должна увеличиться до 89% с текущих 84%", - написал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". По его словам, нефтепереработке в РФ уделяется значительное внимание. Так, государственная программа модернизации НПЗ позволила существенно повысить качество и расширить ассортимент продукции, а также увеличить эффективность производства и снизить затраты, тем самым обеспечивая положительный эффект для экономики заводов и страны в целом. "Сегодня наша экономика и граждане полностью обеспечены высококачественным бензином и дизелем, смазочными материалами, битумом отечественного производства", - отметил Новак. "Собственные углеводородные ресурсы позволяют развивать перерабатывающие отрасли с высокой добавленной стоимостью, в которых они используются в качестве сырья. Поэтому особое внимание уделяется развитию нефтехимии, которая отличается высокой рентабельностью, - рост цен в товарных цепочках от сырья к промежуточной и конечной продукции составляет от 3 до 12 раз", - добавил он. По оценкам, в ближайшие годы в мировой нефтехимии будет наблюдаться значительный прирост спроса - 0,9% ежегодно, что создает хорошие перспективы РФ для монетизации попутного газа за счет высокого спроса на сырье для нефтехимии (СУГ и пр.), подытожил вице-премьер.

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россия, александр новак, нефтепереработка