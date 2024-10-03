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Saudi Aramco завершила выпуск исламских облигаций
Saudi Aramco завершила выпуск исламских облигаций - 03.10.2024, ПРАЙМ
Saudi Aramco завершила выпуск исламских облигаций
Saudi Aramco объявила о завершении выпуска исламских облигаций сукук на сумму 3 миллиарда долларов, состоящих из двух траншей, деноминированных в долларах,... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T11:45+0300
2024-10-03T11:45+0300
2024-10-03T11:45+0300
экономика
saudi aramco
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Saudi Aramco объявила о завершении выпуска исламских облигаций сукук на сумму 3 миллиарда долларов, состоящих из двух траншей, деноминированных в долларах, говорится в сообщении саудовской компании. "Компания Aramco, одна из ведущих мировых интегрированных энергетических и химических компаний, сегодня объявила о завершении выпуска международных сукук на сумму 3 миллиарда долларов США, состоящих из двух траншей, деноминированных в долларах США", - говорится в сообщении. 1,5 миллиарда долларов приходится на облигации со сроком погашения в 2029 году и ставкой 4,25% годовых. Еще 1,5 миллиарда долларов будут погашены в 2034 году со ставкой 4,75% годовых. Saudi Aramco 24 сентября анонсировала размещение исламских облигаций сукук второй раз за год. В июле Saudi Aramco впервые за три года привлекла в рамках исламских облигаций 6 миллиардов долларов со сроком погашения 10, 30 и 40 лет. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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saudi aramco
Saudi Aramco завершила выпуск исламских облигаций
Saudi Aramco завершила выпуск исламских облигаций на 3 миллиарда долларов
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Saudi Aramco объявила о завершении выпуска исламских облигаций сукук на сумму 3 миллиарда долларов, состоящих из двух траншей, деноминированных в долларах, говорится в сообщении саудовской компании.
"Компания Aramco, одна из ведущих мировых интегрированных энергетических и химических компаний, сегодня объявила о завершении выпуска международных сукук на сумму 3 миллиарда долларов США, состоящих из двух траншей, деноминированных в долларах США", - говорится в сообщении.
1,5 миллиарда долларов приходится на облигации со сроком погашения в 2029 году и ставкой 4,25% годовых. Еще 1,5 миллиарда долларов будут погашены в 2034 году со ставкой 4,75% годовых.
Saudi Aramco 24 сентября анонсировала размещение исламских облигаций сукук второй раз за год. В июле Saudi Aramco впервые за три года привлекла в рамках исламских облигаций 6 миллиардов долларов со сроком погашения 10, 30 и 40 лет.
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.