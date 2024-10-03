https://1prime.ru/20241003/obligatsii-851938569.html

Saudi Aramco завершила выпуск исламских облигаций

Saudi Aramco завершила выпуск исламских облигаций - 03.10.2024, ПРАЙМ

Saudi Aramco завершила выпуск исламских облигаций

Saudi Aramco объявила о завершении выпуска исламских облигаций сукук на сумму 3 миллиарда долларов, состоящих из двух траншей, деноминированных в долларах,... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T11:45+0300

2024-10-03T11:45+0300

2024-10-03T11:45+0300

экономика

saudi aramco

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Saudi Aramco объявила о завершении выпуска исламских облигаций сукук на сумму 3 миллиарда долларов, состоящих из двух траншей, деноминированных в долларах, говорится в сообщении саудовской компании. "Компания Aramco, одна из ведущих мировых интегрированных энергетических и химических компаний, сегодня объявила о завершении выпуска международных сукук на сумму 3 миллиарда долларов США, состоящих из двух траншей, деноминированных в долларах США", - говорится в сообщении. 1,5 миллиарда долларов приходится на облигации со сроком погашения в 2029 году и ставкой 4,25% годовых. Еще 1,5 миллиарда долларов будут погашены в 2034 году со ставкой 4,75% годовых. Saudi Aramco 24 сентября анонсировала размещение исламских облигаций сукук второй раз за год. В июле Saudi Aramco впервые за три года привлекла в рамках исламских облигаций 6 миллиардов долларов со сроком погашения 10, 30 и 40 лет. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

saudi aramco