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ОПЕК+ продолжит стабилизировать мировой рынок нефти, заявил Новак

ОПЕК+ продолжит стабилизировать мировой рынок нефти, заявил Новак - 03.10.2024, ПРАЙМ

ОПЕК+ продолжит стабилизировать мировой рынок нефти, заявил Новак

Страны ОПЕК+ продолжат стабилизировать мировой рынок нефти благодаря тому, что основной прирост нефтедобычи останется у стран-участниц, считает вице-премьер РФ... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T15:53+0300

2024-10-03T15:53+0300

2024-10-03T15:53+0300

энергетика

сделка опек+

добыча нефти

мировой рынок нефти

александр новак

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ продолжат стабилизировать мировой рынок нефти благодаря тому, что основной прирост нефтедобычи останется у стран-участниц, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Ключевой потенциал прироста добычи нефти находится у участников соглашения ОПЕК+. Поэтому сделка, активным участником которого является наша страна, продолжит играть решающую роль для стабилизации мирового рынка. Действие соглашения ОПЕК+ позволяет обеспечивать справедливую цену на нефть. При этом за весь период действия сделка уже принесла более 30 триллионов рублей дополнительных доходов федерального бюджета России", - написал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". По оценкам экспертов, мировой спрос на нефть к 2036 году повысится на 9-10% на фоне роста автомобилизации в развивающихся странах, добавил он. Этот тренд требует значительного увеличения инвестиций в мировую добычу, которые в последние годы на фоне "зеленой" повестки снижались, отметил чиновник.

https://1prime.ru/20241002/opek-851929209.html

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сделка опек+, добыча нефти, мировой рынок нефти, александр новак