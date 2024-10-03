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ОПЕК+ продолжит стабилизировать мировой рынок нефти, заявил Новак - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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ОПЕК+ продолжит стабилизировать мировой рынок нефти, заявил Новак
ОПЕК+ продолжит стабилизировать мировой рынок нефти, заявил Новак - 03.10.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ продолжит стабилизировать мировой рынок нефти, заявил Новак
Страны ОПЕК+ продолжат стабилизировать мировой рынок нефти благодаря тому, что основной прирост нефтедобычи останется у стран-участниц, считает вице-премьер РФ... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T15:53+0300
2024-10-03T15:53+0300
энергетика
сделка опек+
добыча нефти
мировой рынок нефти
александр новак
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ продолжат стабилизировать мировой рынок нефти благодаря тому, что основной прирост нефтедобычи останется у стран-участниц, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Ключевой потенциал прироста добычи нефти находится у участников соглашения ОПЕК+. Поэтому сделка, активным участником которого является наша страна, продолжит играть решающую роль для стабилизации мирового рынка. Действие соглашения ОПЕК+ позволяет обеспечивать справедливую цену на нефть. При этом за весь период действия сделка уже принесла более 30 триллионов рублей дополнительных доходов федерального бюджета России", - написал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". По оценкам экспертов, мировой спрос на нефть к 2036 году повысится на 9-10% на фоне роста автомобилизации в развивающихся странах, добавил он. Этот тренд требует значительного увеличения инвестиций в мировую добычу, которые в последние годы на фоне "зеленой" повестки снижались, отметил чиновник.
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сделка опек+, добыча нефти, мировой рынок нефти, александр новак
Энергетика, Сделка ОПЕК+, добыча нефти, мировой рынок нефти, Александр Новак
15:53 03.10.2024
 
ОПЕК+ продолжит стабилизировать мировой рынок нефти, заявил Новак

Новак: ОПЕК+ будет стабилизировать мировой рынок нефти благодаря приросту добычи

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ продолжат стабилизировать мировой рынок нефти благодаря тому, что основной прирост нефтедобычи останется у стран-участниц, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ключевой потенциал прироста добычи нефти находится у участников соглашения ОПЕК+. Поэтому сделка, активным участником которого является наша страна, продолжит играть решающую роль для стабилизации мирового рынка. Действие соглашения ОПЕК+ позволяет обеспечивать справедливую цену на нефть. При этом за весь период действия сделка уже принесла более 30 триллионов рублей дополнительных доходов федерального бюджета России", - написал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
По оценкам экспертов, мировой спрос на нефть к 2036 году повысится на 9-10% на фоне роста автомобилизации в развивающихся странах, добавил он. Этот тренд требует значительного увеличения инвестиций в мировую добычу, которые в последние годы на фоне "зеленой" повестки снижались, отметил чиновник.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
ОПЕК опровергла статью WSJ с якобы предупреждением о падении цен на нефть
Вчера, 20:45
 
ЭнергетикаСделка ОПЕК+добыча нефтимировой рынок нефтиАлександр Новак
 
 
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