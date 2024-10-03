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OpenAI открыла кредитную линию после привлечения инвестиций - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241003/openai-851950964.html
OpenAI открыла кредитную линию после привлечения инвестиций
OpenAI открыла кредитную линию после привлечения инвестиций - 03.10.2024, ПРАЙМ
OpenAI открыла кредитную линию после привлечения инвестиций
Разработчик искусственного интеллекта OpenAI открыл новую возобновляемую кредитную линию в размере 4 миллиардов долларов в ряде крупных банков, следует из... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T19:27+0300
2024-10-03T19:27+0300
экономика
openai
кредитная линия
инвестиции
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Разработчик искусственного интеллекта OpenAI открыл новую возобновляемую кредитную линию в размере 4 миллиардов долларов в ряде крупных банков, следует из пресс-релиза компании. "В дополнение к ранее привлеченному финансированию на сумму 6,6 миллиарда долларов от ведущих инвесторов, мы открыли новую кредитную линию на сумму 4 миллиарда долларов в JPMorgan Chase, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander, Wells Fargo, SMBC, UBS и HSBC", - говорится в сообщении. OpenAI отмечает, что данная кредитная линия является возобновляемой. Из релиза следует, что на данный момент компания получила ликвидность на сумму более 10 миллиардов долларов для более гибкого инвестирования новых проектов. "Данная кредитная линия еще больше укрепляет баланс компании и обеспечивает гибкость будущих перспектив роста. Мы гордимся тем, что нас поддерживают сильнейшие банки и инвесторы мира", - приводятся в сообщении слова финансового директора OpenAI Сары Фрайар (Sarah Friar). В среду компания сообщила о привлечения финансирования в размере 6,6 миллиарда долларов, по результатам которого оценка OpenAI увеличилась до 157 миллиардов долларов. OpenAI известна своим чат-ботом ChatGPT, набравшим популярность после запуска в конце ноября 2022 года. Он собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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openai, кредитная линия, инвестиции
Экономика, OpenAI, кредитная линия, инвестиции
19:27 03.10.2024
 
OpenAI открыла кредитную линию после привлечения инвестиций

OpenAI открыла кредитную линию на 4 млрд долларов после привлечения инвестиций

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Разработчик искусственного интеллекта OpenAI открыл новую возобновляемую кредитную линию в размере 4 миллиардов долларов в ряде крупных банков, следует из пресс-релиза компании.
"В дополнение к ранее привлеченному финансированию на сумму 6,6 миллиарда долларов от ведущих инвесторов, мы открыли новую кредитную линию на сумму 4 миллиарда долларов в JPMorgan Chase, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander, Wells Fargo, SMBC, UBS и HSBC", - говорится в сообщении. OpenAI отмечает, что данная кредитная линия является возобновляемой.
Из релиза следует, что на данный момент компания получила ликвидность на сумму более 10 миллиардов долларов для более гибкого инвестирования новых проектов.
"Данная кредитная линия еще больше укрепляет баланс компании и обеспечивает гибкость будущих перспектив роста. Мы гордимся тем, что нас поддерживают сильнейшие банки и инвесторы мира", - приводятся в сообщении слова финансового директора OpenAI Сары Фрайар (Sarah Friar).
В среду компания сообщила о привлечения финансирования в размере 6,6 миллиарда долларов, по результатам которого оценка OpenAI увеличилась до 157 миллиардов долларов.
OpenAI известна своим чат-ботом ChatGPT, набравшим популярность после запуска в конце ноября 2022 года. Он собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
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ЭкономикаOpenAIкредитная линияинвестиции
 
 
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