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Власти будут бороться с налоговой оптимизацией через ЗПИФы, заявили в ЦБ - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Власти будут бороться с налоговой оптимизацией через ЗПИФы, заявили в ЦБ
Власти будут бороться с налоговой оптимизацией через ЗПИФы, заявили в ЦБ - 03.10.2024, ПРАЙМ
Власти будут бороться с налоговой оптимизацией через ЗПИФы, заявили в ЦБ
Банк России ведет переговоры с Минфином и Федеральной налоговой службой по разработке методов борьбы с использованием участниками рынка закрытых паевых... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T15:30+0300
2024-10-03T15:30+0300
банк россии
оптимизация
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России ведет переговоры с Минфином и Федеральной налоговой службой по разработке методов борьбы с использованием участниками рынка закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для оптимизации налогообложения, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. "Закрытые паевые инвестиционные фонды, где взрывной рост мы с вами видим, он связан, к сожалению, не всегда исключительно с инвестированием. Мы видим желание использования этого инструмента для оптимизации налогообложения, и у меня для вас не очень приятная новость - это видим не только мы, это видят фискальные службы", - сказала она, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum. "Поэтому мы сейчас ведем переговоры с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой, и мы будем соглашаться с теми изменениями, которые будут разрабатываться для налогообложения фондов, которые используются для оптимизации налоговых поступлений в бюджет. Это будет означать, что такие фонды не будут пользоваться тем режимом налогообложения, который существует сейчас", - добавила она. По ее словам, ЦБ РФ будет соглашаться с этим очень активно для того, чтобы сохранить тот режим налогообложения, который сейчас существует, в первую очередь для розничных фондов - это открытые, биржевые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды, где большое количество клиентов, и фондов, которые активно используют выплату дохода, что также позволяет пополнять бюджет. "Поэтому обращаю еще раз внимание на то, что паевые инвестиционные фонды проектировались изначально в законодательстве абсолютно не для того, чтобы уходить от налогов, а для обеспечения коллективного инвестирования. Пожалуйста, давайте на этом и сконцентрируемся", - заключила она.
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оптимизация
Банк России, Оптимизация
15:30 03.10.2024
 
Власти будут бороться с налоговой оптимизацией через ЗПИФы, заявили в ЦБ

ЦБ: российские власти будут бороться с оптимизацией налогообложения через ЗПИФы

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России ведет переговоры с Минфином и Федеральной налоговой службой по разработке методов борьбы с использованием участниками рынка закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для оптимизации налогообложения, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"Закрытые паевые инвестиционные фонды, где взрывной рост мы с вами видим, он связан, к сожалению, не всегда исключительно с инвестированием. Мы видим желание использования этого инструмента для оптимизации налогообложения, и у меня для вас не очень приятная новость - это видим не только мы, это видят фискальные службы", - сказала она, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.
"Поэтому мы сейчас ведем переговоры с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой, и мы будем соглашаться с теми изменениями, которые будут разрабатываться для налогообложения фондов, которые используются для оптимизации налоговых поступлений в бюджет. Это будет означать, что такие фонды не будут пользоваться тем режимом налогообложения, который существует сейчас", - добавила она.
По ее словам, ЦБ РФ будет соглашаться с этим очень активно для того, чтобы сохранить тот режим налогообложения, который сейчас существует, в первую очередь для розничных фондов - это открытые, биржевые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды, где большое количество клиентов, и фондов, которые активно используют выплату дохода, что также позволяет пополнять бюджет.
"Поэтому обращаю еще раз внимание на то, что паевые инвестиционные фонды проектировались изначально в законодательстве абсолютно не для того, чтобы уходить от налогов, а для обеспечения коллективного инвестирования. Пожалуйста, давайте на этом и сконцентрируемся", - заключила она.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
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