https://1prime.ru/20241003/oruzhie-851940691.html

А вдруг повезет? На Западе задумали испытать ядерную мощь России

А вдруг повезет? На Западе задумали испытать ядерную мощь России - 03.10.2024, ПРАЙМ

А вдруг повезет? На Западе задумали испытать ядерную мощь России

Россия вряд ли решится на применение ядерного оружия в украинском конфликте, однако, это можно проверить, написал в статье для издания The Hill британский... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T13:19+0300

2024-10-03T13:19+0300

2024-10-03T13:19+0300

вооружения

россия

украина

ядерное оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848394840_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e4e2e71072d291ea203423fd8a3a881.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Россия вряд ли решится на применение ядерного оружия в украинском конфликте, однако, это можно проверить, написал в статье для издания The Hill британский журналист Элиот Уилсон.По словам Уилсона, президент России Владимир Путин часто упоминает "красные линии" и предостерегает Украину и ее западных союзников от их пересечения под страхом ядерной эскалации.Тем не менее, для российского лидера ядерное оружие, вероятно, является исключительно инструментом устрашения. Так или иначе, российский президент рассчитывает, что после такого рода действий западные союзники сократят помощь Киеву, а сам потенциал Украины в разы ослабнет, заметил автор статьи."Вероятность того, что Россия перешагнет ядерный порог, если Украина внезапно нанесет удар западными ракетами на расстояние не 150, а 300 километров вглубь российской территории, невелика", - резюмировал журналист.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240930/yadernaya_voyna-851871150.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, ядерное оружие