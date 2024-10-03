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А вдруг повезет? На Западе задумали испытать ядерную мощь России - 03.10.2024, ПРАЙМ
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А вдруг повезет? На Западе задумали испытать ядерную мощь России
А вдруг повезет? На Западе задумали испытать ядерную мощь России - 03.10.2024, ПРАЙМ
А вдруг повезет? На Западе задумали испытать ядерную мощь России
Россия вряд ли решится на применение ядерного оружия в украинском конфликте, однако, это можно проверить, написал в статье для издания The Hill британский... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T13:19+0300
2024-10-03T13:19+0300
вооружения
россия
украина
ядерное оружие
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Россия вряд ли решится на применение ядерного оружия в украинском конфликте, однако, это можно проверить, написал в статье для издания The Hill британский журналист Элиот Уилсон.По словам Уилсона, президент России Владимир Путин часто упоминает "красные линии" и предостерегает Украину и ее западных союзников от их пересечения под страхом ядерной эскалации.Тем не менее, для российского лидера ядерное оружие, вероятно, является исключительно инструментом устрашения. Так или иначе, российский президент рассчитывает, что после такого рода действий западные союзники сократят помощь Киеву, а сам потенциал Украины в разы ослабнет, заметил автор статьи."Вероятность того, что Россия перешагнет ядерный порог, если Украина внезапно нанесет удар западными ракетами на расстояние не 150, а 300 километров вглубь российской территории, невелика", - резюмировал журналист.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240930/yadernaya_voyna-851871150.html
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россия, украина, ядерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ядерное оружие
13:19 03.10.2024
 
А вдруг повезет? На Западе задумали испытать ядерную мощь России

The Hill: Россия вряд ли применит ядерное оружие в украинском конфликте

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Россия вряд ли решится на применение ядерного оружия в украинском конфликте, однако, это можно проверить, написал в статье для издания The Hill британский журналист Элиот Уилсон.
По словам Уилсона, президент России Владимир Путин часто упоминает "красные линии" и предостерегает Украину и ее западных союзников от их пересечения под страхом ядерной эскалации.
Тем не менее, для российского лидера ядерное оружие, вероятно, является исключительно инструментом устрашения. Так или иначе, российский президент рассчитывает, что после такого рода действий западные союзники сократят помощь Киеву, а сам потенциал Украины в разы ослабнет, заметил автор статьи.
"Вероятность того, что Россия перешагнет ядерный порог, если Украина внезапно нанесет удар западными ракетами на расстояние не 150, а 300 километров вглубь российской территории, невелика", - резюмировал журналист.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
*взрыв
Ядерная война почти на пороге. Есть один способ все исправить
30 сентября, 17:02
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАядерное оружие
 
 
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