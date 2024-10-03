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Росавиация зафиксировала рост пассажиропотока аэропортов России

Росавиация зафиксировала рост пассажиропотока аэропортов России - 03.10.2024, ПРАЙМ

Росавиация зафиксировала рост пассажиропотока аэропортов России

Пассажиропоток российских аэропортов в январе-августе текущего года вырос на 5,4% в годовом выражении, сообщили в Росавиации. | 03.10.2024, ПРАЙМ

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росавиация

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в январе-августе текущего года вырос на 5,4% в годовом выражении, сообщили в Росавиации. "На 5,4%, или на 7,5 миллиона человек, вырос пассажиропоток российских аэропортов в январе-августе к аналогичному периоду 2023 года", - говорится в сообщении. В Росавиации добавили, что в августе пассажиропоток российских авиагаваней вырос на 2,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 23,8 миллиона человек. Пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла в январе-августе увеличился на 7% в годовом выражении, до 50,4 миллиона человек, а в августе - на 4,9%, до 7,9 миллиона человек. "Операторы аэропортов успешно завершили напряженный летний сезон 2024 года с ростом количества обслуженных пассажиров, избежав сколь-либо существенных сбойных ситуаций", - отметил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.

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