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Росавиация зафиксировала рост пассажиропотока аэропортов России - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Росавиация зафиксировала рост пассажиропотока аэропортов России
Росавиация зафиксировала рост пассажиропотока аэропортов России - 03.10.2024, ПРАЙМ
Росавиация зафиксировала рост пассажиропотока аэропортов России
Пассажиропоток российских аэропортов в январе-августе текущего года вырос на 5,4% в годовом выражении, сообщили в Росавиации. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T10:21+0300
2024-10-03T10:21+0300
россия
росавиация
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в январе-августе текущего года вырос на 5,4% в годовом выражении, сообщили в Росавиации. "На 5,4%, или на 7,5 миллиона человек, вырос пассажиропоток российских аэропортов в январе-августе к аналогичному периоду 2023 года", - говорится в сообщении. В Росавиации добавили, что в августе пассажиропоток российских авиагаваней вырос на 2,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 23,8 миллиона человек. Пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла в январе-августе увеличился на 7% в годовом выражении, до 50,4 миллиона человек, а в августе - на 4,9%, до 7,9 миллиона человек. "Операторы аэропортов успешно завершили напряженный летний сезон 2024 года с ростом количества обслуженных пассажиров, избежав сколь-либо существенных сбойных ситуаций", - отметил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.
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россия, росавиация
РОССИЯ, Росавиация
10:21 03.10.2024
 
Росавиация зафиксировала рост пассажиропотока аэропортов России

Росавиация: пассажиропоток аэропортов РФ в январе-августе вырос на 5,4%

© Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкТестовый рейс в аэропорту Краснодара
Тестовый рейс в аэропорту Краснодара
© Пресс-служба аэропорта Краснодара
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в январе-августе текущего года вырос на 5,4% в годовом выражении, сообщили в Росавиации.
"На 5,4%, или на 7,5 миллиона человек, вырос пассажиропоток российских аэропортов в январе-августе к аналогичному периоду 2023 года", - говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что в августе пассажиропоток российских авиагаваней вырос на 2,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 23,8 миллиона человек.
Пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла в январе-августе увеличился на 7% в годовом выражении, до 50,4 миллиона человек, а в августе - на 4,9%, до 7,9 миллиона человек.
"Операторы аэропортов успешно завершили напряженный летний сезон 2024 года с ростом количества обслуженных пассажиров, избежав сколь-либо существенных сбойных ситуаций", - отметил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.
 
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