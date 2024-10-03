https://1prime.ru/20241003/pokupka-851933390.html

Исследование: доля россиян, покупающих продукты офлайн, рекордно снизилась

Исследование: доля россиян, покупающих продукты офлайн, рекордно снизилась - 03.10.2024, ПРАЙМ

Исследование: доля россиян, покупающих продукты офлайн, рекордно снизилась

Доля россиян, покупающих товары повседневного спроса: продукты питания, безалкогольные напитки, бытовую химию, средства гигиены и косметику, только в... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T07:39+0300

2024-10-03T07:39+0300

2024-10-03T07:39+0300

покупки

оффлайн-магазины

исследование

россия

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Доля россиян, покупающих товары повседневного спроса: продукты питания, безалкогольные напитки, бытовую химию, средства гигиены и косметику, только в офлайн-магазинах, за последние пять лет достигла рекордно малого значения - 18,5%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Россияне все активнее прибегают к онлайн-ритейлу для приобретения товаров повседневного спроса, а доля тех, кто покупает FMCG-товары только в офлайн-магазинах, сократилась до рекордно малого значения... За последние пять лет доля покупателей, приобретающих товары повседневного спроса только в офлайн-магазинах, сократилась с 65,8% до 18,5% (август 2019 года к августу 2024 года)", - сообщили аналитики, уточнив, что исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 40 тысяч человек со всей России. В материалах добавляется, что доля тех, кто совмещает онлайн и офлайн покупки в FMCG (компании, реализующие товары повседневного спроса), за тот же период выросла с 34,2% до 81,5%. Отмечается, что россияне стали больше и чаще покупать продукты питания онлайн. Так, к концу первого полугодия 2023 года доля потребителей, совершивших за год хотя бы одну такую покупку в онлайне, составляла 60%, а к аналогичному периоду текущего года - 73%. Выросла и частота покупок продуктов в онлайне: в июне 2023 и 2024 года она составила 21,2 и 25,6 раза за год соответственно, говорится в сообщении. Также за прошедший год доля маркетплейсов в денежном выражении в продуктовом сегменте выросла с 32% до 49%. В то же время, доля ритейлеров, комбинирующих онлайн и офлайн-продажи, сократилась с 53% до 34%. При этом доля россиян, закупающихся и онлайн, и офлайн, в малонаселенных городах составляет 77% и не сильно отличается от доли подобных потребителей, живущих в городах-миллионниках, - 83%, рассказали аналитики. Они добавили, что подобный тренд связан с развитием инфраструктуры маркетплейсов. "Главным бенефициаром изменений в модели поведения потребителей выступили маркетплейсы - такие, как Ozon и Wildberries. Мы наблюдаем переток покупателей в этот формат из других форматов: гипермаркетов, супермаркетов, магазинов у дома, традиционной торговли, дискаунтеров, и даже из других сегментов e-commerce. По мере развития инфраструктуры маркетплейсов, считаем, что этот тренд продолжится", - процитировали в сообщении директора по работе с клиентами компании Анастасию Сидорину.

https://1prime.ru/20241003/issledovanie-851931715.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

покупки, оффлайн-магазины, исследование, россия