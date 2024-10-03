https://1prime.ru/20241003/pravitelstvo-851951568.html

Кабмин распорядился выделить деньги на инновационные промышленные проекты

Кабмин распорядился выделить деньги на инновационные промышленные проекты - 03.10.2024, ПРАЙМ

Кабмин распорядился выделить деньги на инновационные промышленные проекты

Правительство РФ распорядилось выделить Минпромторгу 1 миллиард рублей из резервного фонда на поддержку инновационных проектов в приоритетных направлениях... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T20:13+0300

2024-10-03T20:13+0300

2024-10-03T20:37+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось выделить Минпромторгу 1 миллиард рублей из резервного фонда на поддержку инновационных проектов в приоритетных направлениях промышленности в 2024 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Выделить в 2024 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования в размере 1000000 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации... на предоставление грантов российским организациям на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации инновационных проектов по разработке (доработке) и созданию производства продукции под требования крупных корпораций в приоритетных направлениях (отраслях) промышленности", - говорится в сообщении. Согласно распоряжению, контроль за целевым и эффективным использованием средств будет осуществлять Минпромторг РФ, доклад правительству должен быть представлен до 1 февраля 2025 года. Уточняется, что поддержку получат не менее восьми инновационных проектов, срок окончания их реализации - не позднее 31 декабря 2031 года.

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россия, правительство рф, инновации, финансирование