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Кабмин распорядился выделить деньги на инновационные промышленные проекты - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241003/pravitelstvo-851951568.html
Кабмин распорядился выделить деньги на инновационные промышленные проекты
Кабмин распорядился выделить деньги на инновационные промышленные проекты - 03.10.2024, ПРАЙМ
Кабмин распорядился выделить деньги на инновационные промышленные проекты
Правительство РФ распорядилось выделить Минпромторгу 1 миллиард рублей из резервного фонда на поддержку инновационных проектов в приоритетных направлениях... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T20:13+0300
2024-10-03T20:37+0300
экономика
россия
правительство рф
инновации
финансирование
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось выделить Минпромторгу 1 миллиард рублей из резервного фонда на поддержку инновационных проектов в приоритетных направлениях промышленности в 2024 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Выделить в 2024 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования в размере 1000000 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации... на предоставление грантов российским организациям на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации инновационных проектов по разработке (доработке) и созданию производства продукции под требования крупных корпораций в приоритетных направлениях (отраслях) промышленности", - говорится в сообщении. Согласно распоряжению, контроль за целевым и эффективным использованием средств будет осуществлять Минпромторг РФ, доклад правительству должен быть представлен до 1 февраля 2025 года. Уточняется, что поддержку получат не менее восьми инновационных проектов, срок окончания их реализации - не позднее 31 декабря 2031 года.
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россия, правительство рф, инновации, финансирование
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, инновации, финансирование
20:13 03.10.2024 (обновлено: 20:37 03.10.2024)
 
Кабмин распорядился выделить деньги на инновационные промышленные проекты

Кабмин распорядился выделить 1 млрд руб на инновационные промышленные проекты

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось выделить Минпромторгу 1 миллиард рублей из резервного фонда на поддержку инновационных проектов в приоритетных направлениях промышленности в 2024 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Выделить в 2024 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования в размере 1000000 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации... на предоставление грантов российским организациям на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации инновационных проектов по разработке (доработке) и созданию производства продукции под требования крупных корпораций в приоритетных направлениях (отраслях) промышленности", - говорится в сообщении.
Согласно распоряжению, контроль за целевым и эффективным использованием средств будет осуществлять Минпромторг РФ, доклад правительству должен быть представлен до 1 февраля 2025 года.
Уточняется, что поддержку получат не менее восьми инновационных проектов, срок окончания их реализации - не позднее 31 декабря 2031 года.
Промобот - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Российские власти направят средства на поддержку спроса в робототехнике
19:20
 
ЭкономикаРОССИЯПравительство РФинновациифинансирование
 
 
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