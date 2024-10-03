https://1prime.ru/20241003/prilozhenie-851934690.html

Приложение "Авито" пропало из Google Play

Приложение "Авито" пропало из Google Play - 03.10.2024, ПРАЙМ

Приложение "Авито" пропало из Google Play

Приложение сервиса для размещения объявлений "Авито" пропало из Google Play, причины выясняются, рассказали представители сервиса в Telegram-канале. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T09:02+0300

2024-10-03T09:02+0300

2024-10-03T09:03+0300

авито

google play

app store

https://cdnn.1prime.ru/img/83489/42/834894240_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_c753ea530a1c87df6215deb50f411c4a.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Приложение сервиса для размещения объявлений "Авито" пропало из Google Play, причины выясняются, рассказали представители сервиса в Telegram-канале. "Друзья, к сожалению, только что приложение "Авито" стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе", - следует из заявления компании. Корреспондент РИА Новости сообщил, что в App Store приложение все еще доступно для скачивания.Ранее компания уже сообщала, что приложение пропало из App Store, однако спустя несколько часов доступ был восстановлен. Причины неполадок установлены не были.

https://1prime.ru/20241002/rutube-851917925.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авито, google play, app store