Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приложение "Авито" пропало из Google Play - 03.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241003/prilozhenie-851934690.html
Приложение "Авито" пропало из Google Play
Приложение "Авито" пропало из Google Play - 03.10.2024, ПРАЙМ
Приложение "Авито" пропало из Google Play
Приложение сервиса для размещения объявлений "Авито" пропало из Google Play, причины выясняются, рассказали представители сервиса в Telegram-канале. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T09:02+0300
2024-10-03T09:03+0300
авито
google play
app store
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/42/834894240_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_c753ea530a1c87df6215deb50f411c4a.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Приложение сервиса для размещения объявлений "Авито" пропало из Google Play, причины выясняются, рассказали представители сервиса в Telegram-канале. "Друзья, к сожалению, только что приложение "Авито" стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе", - следует из заявления компании. Корреспондент РИА Новости сообщил, что в App Store приложение все еще доступно для скачивания.Ранее компания уже сообщала, что приложение пропало из App Store, однако спустя несколько часов доступ был восстановлен. Причины неполадок установлены не были.
https://1prime.ru/20241002/rutube-851917925.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/42/834894240_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a108cc499d3db29d19217d1530c29c69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авито, google play, app store
Авито, Google Play, App Store
09:02 03.10.2024 (обновлено: 09:03 03.10.2024)
 
Приложение "Авито" пропало из Google Play

Приложение "Авито" стало недоступно в Google Play, причины выясняются

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Приложение сервиса для размещения объявлений "Авито" пропало из Google Play, причины выясняются, рассказали представители сервиса в Telegram-канале.
"Друзья, к сожалению, только что приложение "Авито" стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе", - следует из заявления компании. Корреспондент РИА Новости сообщил, что в App Store приложение все еще доступно для скачивания.
Ранее компания уже сообщала, что приложение пропало из App Store, однако спустя несколько часов доступ был восстановлен. Причины неполадок установлены не были.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Приложение Rutube стало доступно в Google Play только пользователям США
Вчера, 14:40
 
АвитоGoogle PlayApp Store
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала