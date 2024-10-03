https://1prime.ru/20241003/prilozhenie-851934690.html
Приложение "Авито" пропало из Google Play
Приложение "Авито" пропало из Google Play - 03.10.2024, ПРАЙМ
Приложение "Авито" пропало из Google Play
Приложение сервиса для размещения объявлений "Авито" пропало из Google Play, причины выясняются, рассказали представители сервиса в Telegram-канале. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T09:02+0300
2024-10-03T09:02+0300
2024-10-03T09:03+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Приложение сервиса для размещения объявлений "Авито" пропало из Google Play, причины выясняются, рассказали представители сервиса в Telegram-канале. "Друзья, к сожалению, только что приложение "Авито" стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе", - следует из заявления компании. Корреспондент РИА Новости сообщил, что в App Store приложение все еще доступно для скачивания.Ранее компания уже сообщала, что приложение пропало из App Store, однако спустя несколько часов доступ был восстановлен. Причины неполадок установлены не были.
https://1prime.ru/20241002/rutube-851917925.html
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авито, google play, app store
Авито, Google Play, App Store
Приложение "Авито" пропало из Google Play
Приложение "Авито" стало недоступно в Google Play, причины выясняются
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Приложение сервиса для размещения объявлений "Авито" пропало из Google Play, причины выясняются, рассказали представители сервиса в Telegram-канале.
"Друзья, к сожалению, только что приложение "Авито" стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе", - следует из заявления компании. Корреспондент РИА Новости сообщил, что в App Store приложение все еще доступно для скачивания.
Ранее компания уже сообщала, что приложение пропало из App Store, однако спустя несколько часов доступ был восстановлен. Причины неполадок установлены не были.
Приложение Rutube стало доступно в Google Play только пользователям США