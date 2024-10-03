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Правительство направит один миллиард рублей на проекты в машиностроении - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Правительство направит один миллиард рублей на проекты в машиностроении
Правительство направит один миллиард рублей на проекты в машиностроении - 03.10.2024, ПРАЙМ
Правительство направит один миллиард рублей на проекты в машиностроении
Правительство РФ выделит один миллиард рублей в виде грантов на поддержку инновационных проектов, в том числе в транспортном и в нефтегазовом машиностроении,... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:57+0300
2024-10-03T14:57+0300
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит один миллиард рублей в виде грантов на поддержку инновационных проектов, в том числе в транспортном и в нефтегазовом машиностроении, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. "Мы расширим набор инструментов доступным передовым предприятиям. Выделим еще 1 миллиард рублей в виде грантов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с обязательным внедрением полученных результатов в производства. Эти средства пойдут на реализацию не менее восьми инновационных проектов в машиностроении, в том числе в транспортном и в нефтегазовом. Рассчитываем, что принятое решение поможет росту инвестиционной активность производителям высокотехнологичной продукции", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ
14:57 03.10.2024
 
Правительство направит один миллиард рублей на проекты в машиностроении

Мишустин: кабмин выделит 1 млрд рублей на инновационные проекты в машиностроении

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит один миллиард рублей в виде грантов на поддержку инновационных проектов, в том числе в транспортном и в нефтегазовом машиностроении, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Мы расширим набор инструментов доступным передовым предприятиям. Выделим еще 1 миллиард рублей в виде грантов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с обязательным внедрением полученных результатов в производства. Эти средства пойдут на реализацию не менее восьми инновационных проектов в машиностроении, в том числе в транспортном и в нефтегазовом. Рассчитываем, что принятое решение поможет росту инвестиционной активность производителям высокотехнологичной продукции", - сказал Мишустин.
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