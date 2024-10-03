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Путин разрешил компании "Развитие" купить у иностранцев долю в "Кливере" - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Путин разрешил компании "Развитие" купить у иностранцев долю в "Кливере"
Путин разрешил компании "Развитие" купить у иностранцев долю в "Кливере" - 03.10.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил компании "Развитие" купить у иностранцев долю в "Кливере"
Президент России Владимир Путин разрешил "Буровой компании "Развитие" приобрести доли кипрских компаний суммарно в 75,02% в ООО "Кливер", производителе морских... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T17:05+0300
2024-10-03T17:05+0300
экономика
россия
владимир путин
покупка доли
бизнес
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Буровой компании "Развитие" приобрести доли кипрских компаний суммарно в 75,02% в ООО "Кливер", производителе морских нефтегазовых сооружений, в том числе для "Газпрома" и "Лукойла", следует из соответствующего распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 ... разрешить совершение обществом ограниченной ответственностью "Буровая компания "Развитие" сделок по приобретению 50,02% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Кливер", принадлежащего Юрэйжа Дриллинг Компани Лимитед (Eurasia Drilling Company Limited), и 25% долей в уставном капитале указанного общества, принадлежащих БКЕ Ойлфилд Сервис Холдингз Лимитед (BKE Oilfield Service Holdings Limited)", - говорится в документе. Согласно данным "БИР Аналитик", оставшиеся 24,98% принадлежат нидерландской Schlumberger. ООО "Кливер" (Калининградская область) оказывает широкий спектр услуг, в том числе производит различное нефтегазовое оборудование, портовую и текрмиальную инфрастурктуру. С момента своего создания предприятие обеспечивало оборудованием "Газпром", "Лукойл", "Новатэк". Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в этом году подписал контракт с верфью "Кливер" для локализации в России производства выносных причальных устройств (ВПУ).
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россия, владимир путин, покупка доли, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, покупка доли, Бизнес
17:05 03.10.2024
 
Путин разрешил компании "Развитие" купить у иностранцев долю в "Кливере"

Путин разрешил буровой фирме "Развитие" купить у иностранцев 75% в ООО "Кливер"

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Буровой компании "Развитие" приобрести доли кипрских компаний суммарно в 75,02% в ООО "Кливер", производителе морских нефтегазовых сооружений, в том числе для "Газпрома" и "Лукойла", следует из соответствующего распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 ... разрешить совершение обществом ограниченной ответственностью "Буровая компания "Развитие" сделок по приобретению 50,02% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Кливер", принадлежащего Юрэйжа Дриллинг Компани Лимитед (Eurasia Drilling Company Limited), и 25% долей в уставном капитале указанного общества, принадлежащих БКЕ Ойлфилд Сервис Холдингз Лимитед (BKE Oilfield Service Holdings Limited)", - говорится в документе.
Согласно данным "БИР Аналитик", оставшиеся 24,98% принадлежат нидерландской Schlumberger.
ООО "Кливер" (Калининградская область) оказывает широкий спектр услуг, в том числе производит различное нефтегазовое оборудование, портовую и текрмиальную инфрастурктуру. С момента своего создания предприятие обеспечивало оборудованием "Газпром", "Лукойл", "Новатэк". Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в этом году подписал контракт с верфью "Кливер" для локализации в России производства выносных причальных устройств (ВПУ).
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