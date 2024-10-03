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Путин разрешил компании "Развитие" купить у иностранцев долю в "Кливере"

Путин разрешил компании "Развитие" купить у иностранцев долю в "Кливере" - 03.10.2024, ПРАЙМ

Путин разрешил компании "Развитие" купить у иностранцев долю в "Кливере"

Президент России Владимир Путин разрешил "Буровой компании "Развитие" приобрести доли кипрских компаний суммарно в 75,02% в ООО "Кливер", производителе морских... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T17:05+0300

2024-10-03T17:05+0300

2024-10-03T17:05+0300

экономика

россия

владимир путин

покупка доли

бизнес

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Буровой компании "Развитие" приобрести доли кипрских компаний суммарно в 75,02% в ООО "Кливер", производителе морских нефтегазовых сооружений, в том числе для "Газпрома" и "Лукойла", следует из соответствующего распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 ... разрешить совершение обществом ограниченной ответственностью "Буровая компания "Развитие" сделок по приобретению 50,02% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Кливер", принадлежащего Юрэйжа Дриллинг Компани Лимитед (Eurasia Drilling Company Limited), и 25% долей в уставном капитале указанного общества, принадлежащих БКЕ Ойлфилд Сервис Холдингз Лимитед (BKE Oilfield Service Holdings Limited)", - говорится в документе. Согласно данным "БИР Аналитик", оставшиеся 24,98% принадлежат нидерландской Schlumberger. ООО "Кливер" (Калининградская область) оказывает широкий спектр услуг, в том числе производит различное нефтегазовое оборудование, портовую и текрмиальную инфрастурктуру. С момента своего создания предприятие обеспечивало оборудованием "Газпром", "Лукойл", "Новатэк". Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в этом году подписал контракт с верфью "Кливер" для локализации в России производства выносных причальных устройств (ВПУ).

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россия, владимир путин, покупка доли, бизнес