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QR-код в мешке: что стоит за новым способом платежа

QR-код в мешке: что стоит за новым способом платежа - 03.10.2024, ПРАЙМ

QR-код в мешке: что стоит за новым способом платежа

В маркетах многие по привычке оплачивают покупки картой. Это удобно и быстро, бывает и PIN-код не требуется. Однако все чаще кассиры предлагают сделать это... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T03:03+0300

2024-10-03T03:03+0300

2024-10-03T03:03+0300

статья

qr-код

бесконтактные платежи

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МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ, Олег Обухов. В маркетах многие по привычке оплачивают покупки картой. Это удобно и быстро, бывает и PIN-код не требуется. Однако все чаще кассиры предлагают сделать это через QR-код. А если дело касается расчета, например, за услуги страховой компании (КАСКО, ОСАГО, ипотечное страхование), то сотрудники первым делом предложат воспользоваться не картой, а банковским приложением, в котором всегда найдется иконка, позволяющая считывать QR-код и произвести моментальную оплату. В чем же магия?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНаверняка каждому на кассе в торговых центрах предлагали совершить оплату через QR-код. Год-два назад покупатели по старинке чаще предпочитали карту, не доверяя причудливому квадрату с прямоугольными фигурами внутри. Теперь нередко те же покупатели сами просят вывести на экран терминала оплаты полюбившийся за эти года код. Практически все российские банки охотно добавляют в своих приложениях эту дополнительную возможность расчета. Есть такой вид оплаты и в НСПК (Национальная система платежных карт – ред.), оператором которой выступает платежная система "Мир", обеспечивая работу Системы быстрых платежей (СБП). Популярность QR-кода стала расти во время пандемии, так как можно было сидя дома оплатить товары и услуги, не используя карту. После февраля 2022 года, когда пакеты западных санкций посыпались как из рога изобилия, он стал как никогда актуальным. Тогда риски блокировки международной системы SWIFT и карт международных платежных систем только обсуждались.Но это уже дело прошлого. Сегодня стараниями Банка России платежная и банковская системы надежно защищены от финансовых санкций Запада. Появилась возможность предлагать разные платежные инструменты, в числе которых и QR-код.Удобно, просто, выгодноИ он открывает определенные преимущества. Среди прочих – быстрота и удобство сканирования, разнообразие применений, возможность привлечения внимания, более эффективное ведение аналитики и тесное взаимодействие с клиентами. В этом и состоит магнетизм QR-кода для банков и СБП. Они становятся обладателями большей информации о финансовом поведении покупателя. В перспективе это поможет настроить индивидуальный подход к каждому отдельно взятому клиенту в борьбе за его лояльность к тому или иному банку, инструменту оплаты или системе платежей.А что же для обывателя? Ведь порой гораздо проще приложить карту к терминалу, нежели открывать приложение банка и искать иконку сканирования кода. Пока QR-код, как платежный инструмент, еще только развивается, для простого покупателя определяющим фактором при выборе инструмента оплаты будет кэшбэк, говорит генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков."Я считаю, что удобство по-прежнему остается одним из самых главных критериев при выборе способа оплаты. Раньше самыми удобными были Apple Pay, Google Pay т.п., то есть бесконтактные. Учитывая, что все они ушли из России, оплата QR-кодом позволяет не носить с собой банковскую карту, включать камеру и платить через свой банк. Это, в принципе удобно и, на мой взгляд, такой способ оплаты уже хорошо прижился в умах людей", – отметил эксперт.По его словам, необходимость QR-кодавозникла в связи с возможностью заменить западную бесконтактную систему оплаты, чтобы нивелировать риски. А просят на кассе оплатить именно QR-кодом потому, что часть покупателей непривыкла открывать на смартфоне приложение банка и считывающую камеру. Pay-сервис или банковская карта в этом смысле удобнее и быстрее. Однако программа лояльности, кэшбэк или скидки, предлагаемые при оплате через QR-код, могут стать мощным стимулом для покупателя,поясняет директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев."Кешбэк зависит не от самого QR-кода, а от метода оплаты, который выбирает клиент. Если для оплаты используется карта (например, системы "Мир", MTS Pay и другие), клиент может получить кешбэк в зависимости от условий банка или платежной системы. В случае оплаты через СБП, кешбэк, как правило, не начисляется. В случае с QR-кодом от Сбербанка клиенту доступны несколько способов оплаты, включая SberPay, СБП и другие платежные сервисы. Дополнительно пользователю начисляются бонусы программы "Спасибо" при использовании SberPay. По QR-коду от Альфа-Банка детали могут варьироваться, но важно, чтобы решение обеспечивало удобство для клиента. QR-код от "Метод" предлагает гибкое решение: пользователю доступен кэшбэк при оплате сохраненной картой, возможность разбить покупку на части (пример использования опции BNPL). Есть и другие дополнительные опции", – рассказал специалист.Выбрать и не ошибитьсяТогда встает выбор, QR-код какой системы или банка предпочтительнее? Для клиентов наиболее оптимальным является тот, который обеспечивает максимально удобную, простую и быструю оплату, говорят специалисты. Например, при сканировании QR-кода от НСПК через стандартную камеру телефона, пользователь переходит на промежуточную страницу НСПК, где может выбрать банк для завершения платежа через СБП. Если же QR-код НСПК сканируется непосредственно через банковское приложение, пользователю сразу будет предложена сумма, наименование товара и дополнительные параметры для завершения покупки.Безусловно, у покупателя новинки в системах оплаты могут вызвать сомнения. Например, безопасно ли использование QR-кода, защищает ли он от мошенничества? По словам Журавлева, использование QR-кодов безопасно, если соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Например, платежные системы и банки используют шифрование данных и многоуровневую аутентификацию для защиты транзакций. Тем не менее, пользователи всегда должны быть максимально осторожными, сканируя QR-коды. Доверять можно только проверенным и надежным источникам, подчеркнул эксперт.Что же касается кэшбэка… Если оплата услуг и покупки производится банковской картой через СБП, то о начислениях банк, как правило, сообщает в своем приложении через уведомление. При покупке через СБП клиента предупреждают, что банковский кэшбэк не предусмотрен для этой транзакции, так как чаще всего предоставляется только для операций с использованием карт.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

qr-код, бесконтактные платежи