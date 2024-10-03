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Два самолета НАТО ведут разведку над Черным морем

Два самолета НАТО ведут разведку над Черным морем - 03.10.2024, ПРАЙМ

Два самолета НАТО ведут разведку над Черным морем

Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon были обнаружены в небе над Черным морем к западу от Крыма,... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T14:14+0300

2024-10-03T14:14+0300

2024-10-03T14:14+0300

россия

нато

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon были обнаружены в небе над Черным морем к западу от Крыма, свидетельствуют данные Flightradar.Согласно данным сервиса, самолет-разведчик Королевских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint покинул аэропорт Констанцы в 11.15 по московскому времени и сейчас продолжает вести разведку в западной части акватории Черного моря.Кроме того, с военно-морской базы НАТО на Крите взлетел разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Пролетев над Грецией и Болгарией, он повернул на северо-восток в районе города Бургас и направился вдоль черноморского побережья. Сейчас он летает по кругу вблизи устья реки Дунай на востоке Румынии.

https://1prime.ru/20241001/ukraina-851894960.html

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россия, нато