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Два самолета НАТО ведут разведку над Черным морем - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Два самолета НАТО ведут разведку над Черным морем
Два самолета НАТО ведут разведку над Черным морем - 03.10.2024, ПРАЙМ
Два самолета НАТО ведут разведку над Черным морем
Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon были обнаружены в небе над Черным морем к западу от Крыма,... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:14+0300
2024-10-03T14:14+0300
россия
нато
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon были обнаружены в небе над Черным морем к западу от Крыма, свидетельствуют данные Flightradar.Согласно данным сервиса, самолет-разведчик Королевских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint покинул аэропорт Констанцы в 11.15 по московскому времени и сейчас продолжает вести разведку в западной части акватории Черного моря.Кроме того, с военно-морской базы НАТО на Крите взлетел разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Пролетев над Грецией и Болгарией, он повернул на северо-восток в районе города Бургас и направился вдоль черноморского побережья. Сейчас он летает по кругу вблизи устья реки Дунай на востоке Румынии.
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россия, нато
РОССИЯ, НАТО
14:14 03.10.2024
 
Два самолета НАТО ведут разведку над Черным морем

Flightradar: два самолета НАТО ведут разведку над Черным морем

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЧерное море
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon были обнаружены в небе над Черным морем к западу от Крыма, свидетельствуют данные Flightradar.
Согласно данным сервиса, самолет-разведчик Королевских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint покинул аэропорт Констанцы в 11.15 по московскому времени и сейчас продолжает вести разведку в западной части акватории Черного моря.
Кроме того, с военно-морской базы НАТО на Крите взлетел разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Пролетев над Грецией и Болгарией, он повернул на северо-восток в районе города Бургас и направился вдоль черноморского побережья. Сейчас он летает по кругу вблизи устья реки Дунай на востоке Румынии.
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