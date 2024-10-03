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"Нет прибыли": в Польше объяснили реэкспорт удобрений из РФ на Украину

"Нет прибыли": в Польше объяснили реэкспорт удобрений из РФ на Украину - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Нет прибыли": в Польше объяснили реэкспорт удобрений из РФ на Украину

Высокие цены на газ и неконкурентоспособность произведенных в Польше удобрений заставляют Варшаву реэкспортировать на Украину российские азотные удобрения,... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T05:17+0300

2024-10-03T05:17+0300

2024-10-03T05:17+0300

россия

польша

украина

реэкспорт

удобрения

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ВАРШАВА/МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Высокие цены на газ и неконкурентоспособность произведенных в Польше удобрений заставляют Варшаву реэкспортировать на Украину российские азотные удобрения, рассказал РИА Новости представитель отрасли, знакомый с ситуацией; такую ситуацию подтверждают и данные Статистического бюро ЕС. "Об этом не принято говорить: ни о том, что Польша продолжает покупать удобрения из России, ни тем более о том, что Украина де-факто получает российские удобрения, но фактическая ситуация именно такова", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что перепродавать на Украину российские удобрения Польшу вынуждает "исключительно ценовая конъюнктура". "Польскому поставщику все равно, чей продукт продавать на Украину. Дело лишь в цене, а при нынешних ценах на газ удобрения отечественного производителя Azoty не выдерживают конкуренции из-за слишком высокой себестоимости", - сказал представитель отрасли. Согласно данным европейского статбюро, польские закупки удобрений из России в июле составили 158 тысяч тонн на 55,7 миллиона евро - это вдвое больше уровня июня и примерно втрое больше прошлогоднего объема. Близкий по объему месячный импорт был только раз за последние несколько лет - в декабре 2021 года (137 тысяч тонн на 66,2 миллиона долларов). Польша в середине лета также резко увеличила экспорт удобрений на Украину - на 28%, до 74,3 тысячи тонн, а в денежном выражении - на 35%, до 33 миллионов евро. Оба показателя на максимуме с марта этого года. Главным образом Польша поставляла на Украину смешанные удобрения (39,9 тысячи тонн) и азотные, поставки которых выросли в июле на 28% до 28,2 тысячи тонн. Главным экспортером обоих видов "подкормки" для Польши была Россия: поставки первых выросли на 36,5 тысячи тонн – до 60,9 тысячи тонн, а вторых – на 25,1 тысячи тонн, до 61,3 тысячи тонн. Однако не только российские компании в июле серьезно увеличили продажи своих удобрений на польский рынок: Китай нарастил поставки смешанных видов вчетверо, до 23,1 тысячи тонн, а Белоруссия – азотных в 1,7 раза, до 44,4 тысячи тонн. При этом источник РИА Новости отметил, что сам польский производитель находится в сложной финансовой ситуации, вызванной высокими ценами на газ. "Azoty может производить удобрения до тех пор, пока может их продать, но часто цены на газ и на готовую продукцию не оставляют места для прибыли", - сказал собеседник агентства. В начале августа Grupa Azoty сообщила, что терпит серьезные убытки и вынуждена продать часть активов. Издание Rzeczpospolita тогда же сообщало, что из-за потребности в ликвидности и инвестициях группа может рассмотреть возможность продажи компании по производству удобрений Compo Expert, купленной несколько лет назад, стоимостью примерно 0,7-1 миллиард злотых (до 250 миллионов долларов). По данным Евростата, производство удобрений в Польше по итогам 2023 года резко сократилось по сравнению с показателем 2021 года: вдвое упало производство азотных удобрений, в 1,6 раза - смешанных, на 40% - калийных. По всем трем показателям производство находилось на исторических минимумах (данные по разным типам удобрений ведутся с 2011-2013 годов).

https://1prime.ru/20241003/sanktsii-851931391.html

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россия, польша, украина, реэкспорт, удобрения