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ЦБ отметил рост объема международных резервов России
ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 03.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 20 по 27 сентября выросли на 8,4 миллиарда долларов, или на 1,3%, и составили 633,6 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Это... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:06+0300
2024-10-03T16:06+0300
2024-10-03T16:24+0300
банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 20 по 27 сентября выросли на 8,4 миллиарда долларов, или на 1,3%, и составили 633,6 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Это стало рекордным показателем с середины февраля 2022 года."Международные резервы по состоянию на конец дня 27 сентября 2024 года составили 633,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 8,4 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении.Это максимальный уровень с 18 февраля 2022 года, когда российские резервы составляли рекордные 643,2 миллиарда долларов. С начала текущего года показатель вырос почти на 6%.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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международные резервы
Банк России, международные резервы
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы РФ на 27 сентября составили 633, 6 миллиарда долларов
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 20 по 27 сентября выросли на 8,4 миллиарда долларов, или на 1,3%, и составили 633,6 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Это стало рекордным показателем с середины февраля 2022 года.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 27 сентября 2024 года составили 633,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 8,4 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Это максимальный уровень с 18 февраля 2022 года, когда российские резервы составляли рекордные 643,2 миллиарда долларов. С начала текущего года показатель вырос почти на 6%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.