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ЦБ отметил рост объема международных резервов России

ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 03.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 20 по 27 сентября выросли на 8,4 миллиарда долларов, или на 1,3%, и составили 633,6 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Это... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T16:06+0300

2024-10-03T16:06+0300

2024-10-03T16:24+0300

банк россии

международные резервы

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 20 по 27 сентября выросли на 8,4 миллиарда долларов, или на 1,3%, и составили 633,6 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Это стало рекордным показателем с середины февраля 2022 года."Международные резервы по состоянию на конец дня 27 сентября 2024 года составили 633,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 8,4 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении.Это максимальный уровень с 18 февраля 2022 года, когда российские резервы составляли рекордные 643,2 миллиарда долларов. С начала текущего года показатель вырос почти на 6%.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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международные резервы