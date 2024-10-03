https://1prime.ru/20241003/rezultaty-851932679.html

В Мали начато расследование по факту сотрудничества Киева с террористами

В Мали начато расследование по факту сотрудничества Киева с террористами - 03.10.2024, ПРАЙМ

В Мали начато расследование по факту сотрудничества Киева с террористами

Расследование Мали о сотрудничестве киевского режима с террористами не займет много времени, так как Украина признает факты преступлений, рассказал министр... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T06:25+0300

2024-10-03T06:25+0300

2024-10-03T06:26+0300

политика

мали

украина

терроризм

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/83/770848330_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_678512fb358f6e03a1e9f18f4847aff0.jpg

ООН, 3 окт – ПРАЙМ. Расследование Мали о сотрудничестве киевского режима с террористами не займет много времени, так как Украина признает факты преступлений, рассказал министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. В августе правоохранительные органы Мали начали расследование по факту преступлений. Диоп также подчеркнул, что киевский режим открыто признает факты передачи разведданных и оборудования."Конечно, с юридической точки зрения, мы обязаны были начать расследование, и оно продолжается, и я не могу вмешиваться в работу судебной системы. Но я уверен, что результаты расследования будут своевременно обнародованы", – подчеркнул глава малийского МИД. Диоп добавил, что поставки вооружения, которые Украина предоставляет террористическим организациям в Мали, частично оседают в Сахеле и провоцируют дестабилизацию региона. В связи с этим представители Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились к Совбезу ООН с просьбой принять меры против Киева.

https://1prime.ru/20241003/briks-851932012.html

мали

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мали, украина, терроризм