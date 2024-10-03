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В Мали начато расследование по факту сотрудничества Киева с террористами
В Мали начато расследование по факту сотрудничества Киева с террористами - 03.10.2024, ПРАЙМ
В Мали начато расследование по факту сотрудничества Киева с террористами
Расследование Мали о сотрудничестве киевского режима с террористами не займет много времени, так как Украина признает факты преступлений, рассказал министр... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T06:25+0300
2024-10-03T06:25+0300
2024-10-03T06:26+0300
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ООН, 3 окт – ПРАЙМ. Расследование Мали о сотрудничестве киевского режима с террористами не займет много времени, так как Украина признает факты преступлений, рассказал министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. В августе правоохранительные органы Мали начали расследование по факту преступлений. Диоп также подчеркнул, что киевский режим открыто признает факты передачи разведданных и оборудования."Конечно, с юридической точки зрения, мы обязаны были начать расследование, и оно продолжается, и я не могу вмешиваться в работу судебной системы. Но я уверен, что результаты расследования будут своевременно обнародованы", – подчеркнул глава малийского МИД. Диоп добавил, что поставки вооружения, которые Украина предоставляет террористическим организациям в Мали, частично оседают в Сахеле и провоцируют дестабилизацию региона. В связи с этим представители Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились к Совбезу ООН с просьбой принять меры против Киева.
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мали, украина, терроризм
Политика, МАЛИ, УКРАИНА, терроризм
В Мали начато расследование по факту сотрудничества Киева с террористами
Диоп: Мали обнародует результаты расследования о сотрудничестве Киева с террористами
ООН, 3 окт – ПРАЙМ. Расследование Мали о сотрудничестве киевского режима с террористами не займет много времени, так как Украина признает факты преступлений, рассказал министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
В августе правоохранительные органы Мали начали расследование по факту преступлений. Диоп также подчеркнул, что киевский режим открыто признает факты передачи разведданных и оборудования.
"Конечно, с юридической точки зрения, мы обязаны были начать расследование, и оно продолжается, и я не могу вмешиваться в работу судебной системы. Но я уверен, что результаты расследования будут своевременно обнародованы", – подчеркнул глава малийского МИД.
Диоп добавил, что поставки вооружения, которые Украина предоставляет террористическим организациям в Мали, частично оседают в Сахеле и провоцируют дестабилизацию региона. В связи с этим представители Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились к Совбезу ООН с просьбой принять меры против Киева.
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