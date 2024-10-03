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Bloomberg: цены на важнейший продукт питания упали до 16-летнего минимума - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: цены на важнейший продукт питания упали до 16-летнего минимума
Bloomberg: цены на важнейший продукт питания упали до 16-летнего минимума - 03.10.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: цены на важнейший продукт питания упали до 16-летнего минимума
Цены на рис в Азиатском регионе упали до минимальных значений за последние 16 лет на фоне решения властей Индии ослабить экспортные ограничения, говорится в... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T13:52+0300
2024-10-03T13:52+0300
экономика
рис
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Цены на рис в Азиатском регионе упали до минимальных значений за последние 16 лет на фоне решения властей Индии ослабить экспортные ограничения, говорится в публикации агентства Bloomberg.Согласно материалу, тайский белый рис пятипроцентной очистки потерял в цене в среду почти 11 процентов, упав до 509 долларов за тонну. Это стало самым большим падением с мая 2008 года.Ко всему прочему, миллиарды людей употребляют рис в качестве основного продукта питания, а в некоторых регионах Юго-Восточной Азии и Африки рис является главным источником всех потребляемых калорий.Тем не менее, в агентстве подчеркнули, что цены на другие продукты питания продолжают расти на фоне климатических изменений и ухудшения погодных условиях, что сказывается на объемах урожая.
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рис, индия, цены
Экономика, рис, ИНДИЯ, цены
13:52 03.10.2024
 
Bloomberg: цены на важнейший продукт питания упали до 16-летнего минимума

Bloomberg: зафиксировано самое сильное за 16 лет падение цен на рис

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство риса в Краснодарском крае
Производство риса в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Цены на рис в Азиатском регионе упали до минимальных значений за последние 16 лет на фоне решения властей Индии ослабить экспортные ограничения, говорится в публикации агентства Bloomberg.
Согласно материалу, тайский белый рис пятипроцентной очистки потерял в цене в среду почти 11 процентов, упав до 509 долларов за тонну. Это стало самым большим падением с мая 2008 года.
Ко всему прочему, миллиарды людей употребляют рис в качестве основного продукта питания, а в некоторых регионах Юго-Восточной Азии и Африки рис является главным источником всех потребляемых калорий.
Тем не менее, в агентстве подчеркнули, что цены на другие продукты питания продолжают расти на фоне климатических изменений и ухудшения погодных условиях, что сказывается на объемах урожая.
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