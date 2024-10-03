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Российские власти направят средства на поддержку спроса в робототехнике - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российские власти направят средства на поддержку спроса в робототехнике
Российские власти направят средства на поддержку спроса в робототехнике - 03.10.2024, ПРАЙМ
Российские власти направят средства на поддержку спроса в робототехнике
Около 130 миллиардов рублей планируется направить на поддержку спроса в робототехнике на ближайшие 6 лет, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T19:20+0300
2024-10-03T19:20+0300
экономика
россия
минпромторг
антон алиханов
робототехника
финансирование
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Около 130 миллиардов рублей планируется направить на поддержку спроса в робототехнике на ближайшие 6 лет, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Сегодня у нас пять ключевых сегментов, на которых мы будем делать акцент: роботы-манипуляторы, коллаборативные, линейные и дельта-роботы, а также роботы типа SCARA. С учётом высокого уровня конкуренции одним из основных инструментов поддержки являются спросовые механизмы, на которые мы предусматриваем достаточно большой объем средств, почти 130 млрд заявлено на ближайшую шестилетку", - отметил Алиханов, чьи слова приводит пресс-служба. Он добавил, что средства планируется направить на компенсацию скидки на приобретение робототехники. Вторым направлением стимулирования спроса является программа льготного лизинга и льготного кредитования закупок роботов. Также продолжает действовать механизм заключения специнвестконтрактов, льготные займы Фонда развития промышленности, предоставляется субсидирование по оборотным кредитам. "Отдельное направление – это создание региональных центров развития робототехники, которые будут консолидировать спрос, помогать интеграторам, заниматься аудитом действующих предприятий и предлагать правильные решения по внедрению робототехники в действующие на предприятиях процессы", – добавил министр.
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россия, минпромторг, антон алиханов, робототехника, финансирование
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, Антон Алиханов, Робототехника, финансирование
19:20 03.10.2024
 
Российские власти направят средства на поддержку спроса в робототехнике

Алиханов: на поддержку спроса в робототехнике направят около 130 млрд рублей

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПромобот
Промобот - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Около 130 миллиардов рублей планируется направить на поддержку спроса в робототехнике на ближайшие 6 лет, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Сегодня у нас пять ключевых сегментов, на которых мы будем делать акцент: роботы-манипуляторы, коллаборативные, линейные и дельта-роботы, а также роботы типа SCARA. С учётом высокого уровня конкуренции одним из основных инструментов поддержки являются спросовые механизмы, на которые мы предусматриваем достаточно большой объем средств, почти 130 млрд заявлено на ближайшую шестилетку", - отметил Алиханов, чьи слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что средства планируется направить на компенсацию скидки на приобретение робототехники. Вторым направлением стимулирования спроса является программа льготного лизинга и льготного кредитования закупок роботов. Также продолжает действовать механизм заключения специнвестконтрактов, льготные займы Фонда развития промышленности, предоставляется субсидирование по оборотным кредитам.
"Отдельное направление – это создание региональных центров развития робототехники, которые будут консолидировать спрос, помогать интеграторам, заниматься аудитом действующих предприятий и предлагать правильные решения по внедрению робототехники в действующие на предприятиях процессы", – добавил министр.
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ЭкономикаРОССИЯМинпромторгАнтон АлихановРобототехникафинансирование
 
 
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