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Российские власти направят средства на поддержку спроса в робототехнике

Российские власти направят средства на поддержку спроса в робототехнике - 03.10.2024, ПРАЙМ

Российские власти направят средства на поддержку спроса в робототехнике

Около 130 миллиардов рублей планируется направить на поддержку спроса в робототехнике на ближайшие 6 лет, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T19:20+0300

2024-10-03T19:20+0300

2024-10-03T19:20+0300

экономика

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минпромторг

антон алиханов

робототехника

финансирование

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Около 130 миллиардов рублей планируется направить на поддержку спроса в робототехнике на ближайшие 6 лет, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Сегодня у нас пять ключевых сегментов, на которых мы будем делать акцент: роботы-манипуляторы, коллаборативные, линейные и дельта-роботы, а также роботы типа SCARA. С учётом высокого уровня конкуренции одним из основных инструментов поддержки являются спросовые механизмы, на которые мы предусматриваем достаточно большой объем средств, почти 130 млрд заявлено на ближайшую шестилетку", - отметил Алиханов, чьи слова приводит пресс-служба. Он добавил, что средства планируется направить на компенсацию скидки на приобретение робототехники. Вторым направлением стимулирования спроса является программа льготного лизинга и льготного кредитования закупок роботов. Также продолжает действовать механизм заключения специнвестконтрактов, льготные займы Фонда развития промышленности, предоставляется субсидирование по оборотным кредитам. "Отдельное направление – это создание региональных центров развития робототехники, которые будут консолидировать спрос, помогать интеграторам, заниматься аудитом действующих предприятий и предлагать правильные решения по внедрению робототехники в действующие на предприятиях процессы", – добавил министр.

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россия, минпромторг, антон алиханов, робототехника, финансирование