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"Россети" в октябре завершат электроснабжение тюменского села Перевалово - 03.10.2024, ПРАЙМ
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"Россети" в октябре завершат электроснабжение тюменского села Перевалово
"Россети" в октябре завершат электроснабжение тюменского села Перевалово - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Россети" в октябре завершат электроснабжение тюменского села Перевалово
Специалисты "Россети Тюмень" планируют завершить плановый объем работ по электроснабжению новой очереди поселка Перевалово в Тюменской области к 1 ноября 2024... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T13:59+0300
2024-10-03T13:59+0300
россети
тюменская область
электроснабжение
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МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Специалисты "Россети Тюмень" планируют завершить плановый объем работ по электроснабжению новой очереди поселка Перевалово в Тюменской области к 1 ноября 2024 года, сообщила компания.Для электроснабжения жилой застройки энергетики создают новую энергоинфраструктуру, включая высоковольтную линию электропередачи с прокладкой 14 км кабеля. Также на 30% будет расширена подстанция "Перевалово", где установят новое силовое оборудование. По оценке энергетиков, необходимая мощность для двух тысяч домов поселка, отапливаемых от электрокотлов, составит не менее 10 МВт.Ранее в период с 2019 по 2022 год было обеспечено электроэнергией свыше 700 новых домовладений в поселке "Перевалово", напомнили в компании. Однако затем застройщик отказался от заключения предусмотренного законодательством договора на комплексное технологическое присоединение. Вопрос был решен в июле 2024 года после жалоб собственников новой очереди и при содействии региональных органов власти.Это позволило приступить к строительству энергетической инфраструктуры до границ поселка, а также провести мероприятия по недопущению энергодефицита после технологического присоединения всего запланированного к вводу жилья, подчеркнули в "Россети Тюмень".
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россети, тюменская область, электроснабжение
Россети, Тюменская область, электроснабжение
13:59 03.10.2024
 

"Россети" в октябре завершат электроснабжение тюменского села Перевалово

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Специалисты "Россети Тюмень" планируют завершить плановый объем работ по электроснабжению новой очереди поселка Перевалово в Тюменской области к 1 ноября 2024 года, сообщила компания.
Для электроснабжения жилой застройки энергетики создают новую энергоинфраструктуру, включая высоковольтную линию электропередачи с прокладкой 14 км кабеля. Также на 30% будет расширена подстанция "Перевалово", где установят новое силовое оборудование. По оценке энергетиков, необходимая мощность для двух тысяч домов поселка, отапливаемых от электрокотлов, составит не менее 10 МВт.
Ранее в период с 2019 по 2022 год было обеспечено электроэнергией свыше 700 новых домовладений в поселке "Перевалово", напомнили в компании. Однако затем застройщик отказался от заключения предусмотренного законодательством договора на комплексное технологическое присоединение. Вопрос был решен в июле 2024 года после жалоб собственников новой очереди и при содействии региональных органов власти.
Это позволило приступить к строительству энергетической инфраструктуры до границ поселка, а также провести мероприятия по недопущению энергодефицита после технологического присоединения всего запланированного к вводу жилья, подчеркнули в "Россети Тюмень".
 
РоссетиТюменская областьэлектроснабжение
 
 
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