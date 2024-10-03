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"Россети" в октябре завершат электроснабжение тюменского села Перевалово

"Россети" в октябре завершат электроснабжение тюменского села Перевалово - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Россети" в октябре завершат электроснабжение тюменского села Перевалово

Специалисты "Россети Тюмень" планируют завершить плановый объем работ по электроснабжению новой очереди поселка Перевалово в Тюменской области к 1 ноября 2024... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T13:59+0300

2024-10-03T13:59+0300

2024-10-03T13:59+0300

россети

тюменская область

электроснабжение

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МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Специалисты "Россети Тюмень" планируют завершить плановый объем работ по электроснабжению новой очереди поселка Перевалово в Тюменской области к 1 ноября 2024 года, сообщила компания.Для электроснабжения жилой застройки энергетики создают новую энергоинфраструктуру, включая высоковольтную линию электропередачи с прокладкой 14 км кабеля. Также на 30% будет расширена подстанция "Перевалово", где установят новое силовое оборудование. По оценке энергетиков, необходимая мощность для двух тысяч домов поселка, отапливаемых от электрокотлов, составит не менее 10 МВт.Ранее в период с 2019 по 2022 год было обеспечено электроэнергией свыше 700 новых домовладений в поселке "Перевалово", напомнили в компании. Однако затем застройщик отказался от заключения предусмотренного законодательством договора на комплексное технологическое присоединение. Вопрос был решен в июле 2024 года после жалоб собственников новой очереди и при содействии региональных органов власти.Это позволило приступить к строительству энергетической инфраструктуры до границ поселка, а также провести мероприятия по недопущению энергодефицита после технологического присоединения всего запланированного к вводу жилья, подчеркнули в "Россети Тюмень".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россети, тюменская область, электроснабжение