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Российский рынок акций перешел к незначительному снижению

Российский рынок акций перешел к незначительному снижению - 03.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к незначительному снижению

Российский рынок акций в четверг переходит от небольшого роста к столь же незначительному снижению, несмотря на рост цен на нефть, следует из данных Московской... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T16:34+0300

2024-10-03T16:34+0300

2024-10-03T16:34+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг переходит от небольшого роста к столь же незначительному снижению, несмотря на рост цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.14 мск снижается на символические 0,06%, до 2 765,04 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 2%, до 75,38 доллара за баррель. БЮДЖЕТНЫЙ ДУШ "Российский рынок акций корректируется вниз несмотря на слабость рубля и рост цен на нефть… Минфин повысил оценку дефицита до 3,296 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, с текущих 2,12 триллионов рублей, или 1,1% ВВП, как следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025-2027 года к году", - рассказал Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "Публикация данных о государственном бюджете заставляет инвесторов пересматривать свое отношение к инвестициям в акции российских предприятий. Повышение стоимости привлеченных ресурсов негативно повлияет на способность компаний выплачивать дивиденды, что является для частных инвесторов важным инвестиционным фактором", - комментирует Михаил Армяков из компании "РСХБ Управление активами". Это увеличивает и вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ, что негативно для рынка акций, добавляет Шепелев. "Сегодня инвесторы оценивают опубликованные накануне данные Росстата. Стало известно, что зарплаты россиян в июле 2024 года выросли на 8,1% года к году, за (первые - ред.) семь месяцев 2024 года реальная зарплата в России выросла на 9,2% года к году. Безработица в России в августе осталась на уровне июля и составила 2,4%. Это минимальное значение за всю историю наблюдений",- отметил Саид Керимханов из ФГ "Финам". В лидерах снижения стоимости – акции "Московского кредитного банка" (-2,63%), "Ростелекома" (-2,37%), "Вуш Холдинга" (-2,04%), "Роснефти" (-1,5%), Московской биржи (-1,46%), "Татнефти" (префы дешевеют на 1,46%, обыкновенные акции – на 1,34%). В лидерах роста стоимости – акции "ТКС груп" (+2,94%), ТГК-1 (+2,06), "СПБ биржи" (+1,99%), ПИКа (+1,92%), ПИКа (+1,92%), "Позитива" (+1,72%). ПРОГНОЗЫ Сентябрьское восстановление не смогло сломить глобальный нисходящий тренд, а с начала года основной индекс снизился более чем на 11%, отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "На динамике рынка сказывает технический фактор – коррекция после волны роста вполне закономерна", - говорит Шепелев. "До этого усиление тренда на рост индекса продолжалось в течение семи торговых сессий подряд, когда еще при этом сам индекс удерживался в торговом диапазоне 2800-2900 пунктов. В случае закрепления индекса ММВБ ниже отметки 2800, возможна дальнейшая, но незначительная коррекция", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс