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Российский рынок акций завершил торги четверга ростом
Российский рынок акций завершил торги четверга ростом - 03.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги четверга ростом
Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,56%, следует из данных Московской биржи. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T19:12+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,56%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,56%, до 2782,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,70%, до 953,94 пункта, долларовый РТС – на 0,01%, до 922,39 пункта.
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биржевые торги, мосбиржа, индекс мосбиржи, индекс ртс
биржевые торги, Мосбиржа, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил торги четверга ростом
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 0,56%
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,56%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,56%, до 2782,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,70%, до 953,94 пункта, долларовый РТС – на 0,01%, до 922,39 пункта.
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам