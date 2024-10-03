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Российский рынок акций завершил торги четверга ростом

Российский рынок акций завершил торги четверга ростом - 03.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги четверга ростом

Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,56%, следует из данных Московской биржи. | 03.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,56%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,56%, до 2782,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,70%, до 953,94 пункта, долларовый РТС – на 0,01%, до 922,39 пункта.

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