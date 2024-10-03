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Российский рынок акций вырос после трех дней снижения - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241003/rynok-851951262.html
Российский рынок акций вырос после трех дней снижения
Российский рынок акций вырос после трех дней снижения - 03.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос после трех дней снижения
Российский рынок акций вырос в ходе основных торгов четверга после трех торговых сессий снижения, следует из данных Московской биржи. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T20:04+0300
2024-10-03T20:04+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в ходе основных торгов четверга после трех торговых сессий снижения, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,56% - до 2782,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,7%, до 953,94 пункта, долларовый РТС – на 0,01%, до 922,39 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько ускорил темпы роста. КОРРЕКЦИЯ ВВЕРХ Российский рынок акций в четверг скорректировался вверх после трех дней снижения. Позитивные сигналы от правительства поддержали повышение. "Так, СМИ сообщили, что министерство финансов подготовило отрицательное заключение на предложение ряда депутатов Госдумы ввести налог на сверхприбыль банков. Это приободрило инвесторов. В плюс вернулись "тяжеловесы" – акции Сбербанка. В положительную зону выбрался и индекс Мосбиржи", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли бумаги ТКС (+2,6%), "Мосэнерго" (+2,5%), "Самолета" (+2,1%), "Позитива" (+2%), Сбербанка (+1,5%). Упали в цене бумаги "Норникеля" (-1,6%), "Ростелекома" (-1,6%), "Фосагро" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%). Нефть к 19.39 мск росла в цене на 4,7% - до 77,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 102 пунктов. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня смогли выйти в плюс и отступили вверх от поддержек 2745 пунктов и 910 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок пытается удержать краткосрочный восходящий тренд и завершить коррекцию, чему могут помочь в том числе более высокие цены на нефть. В целом, однако, напряженность в мировых акциях, в том числе из-за геополитических конфликтов, усиливается", - комментирует она. Глобально российский рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки, полагает Максим Федосов из УК "Первая". "В резюме обсуждения ключевой ставки Банк России в очередной раз напомнил о необходимости сохранения жестких ДКУ, замедления темпов кредитования и снижения инфляции к цели. Формулировки регулятора говорят о том, что 25 октября ключевая ставка может стать еще выше, а периодические словесные интервенции представителей ЦБ подтверждают это", - добавляет он.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
20:04 03.10.2024
 
Российский рынок акций вырос после трех дней снижения

Российский рынок акций вырос на 0,56% после трех дней снижения

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в ходе основных торгов четверга после трех торговых сессий снижения, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,56% - до 2782,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,7%, до 953,94 пункта, долларовый РТС – на 0,01%, до 922,39 пункта.
С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько ускорил темпы роста.

КОРРЕКЦИЯ ВВЕРХ

Российский рынок акций в четверг скорректировался вверх после трех дней снижения. Позитивные сигналы от правительства поддержали повышение.
"Так, СМИ сообщили, что министерство финансов подготовило отрицательное заключение на предложение ряда депутатов Госдумы ввести налог на сверхприбыль банков. Это приободрило инвесторов. В плюс вернулись "тяжеловесы" – акции Сбербанка. В положительную зону выбрался и индекс Мосбиржи", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли бумаги ТКС (+2,6%), "Мосэнерго" (+2,5%), "Самолета" (+2,1%), "Позитива" (+2%), Сбербанка (+1,5%). Упали в цене бумаги "Норникеля" (-1,6%), "Ростелекома" (-1,6%), "Фосагро" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%).
Нефть к 19.39 мск росла в цене на 4,7% - до 77,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 102 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня смогли выйти в плюс и отступили вверх от поддержек 2745 пунктов и 910 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Российский рынок пытается удержать краткосрочный восходящий тренд и завершить коррекцию, чему могут помочь в том числе более высокие цены на нефть. В целом, однако, напряженность в мировых акциях, в том числе из-за геополитических конфликтов, усиливается", - комментирует она.
Глобально российский рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки, полагает Максим Федосов из УК "Первая".
"В резюме обсуждения ключевой ставки Банк России в очередной раз напомнил о необходимости сохранения жестких ДКУ, замедления темпов кредитования и снижения инфляции к цели. Формулировки регулятора говорят о том, что 25 октября ключевая ставка может стать еще выше, а периодические словесные интервенции представителей ЦБ подтверждают это", - добавляет он.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 13,46 рубля
19:15
 
Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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