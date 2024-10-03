https://1prime.ru/20241003/ryutte-851941538.html

Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев

Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев - 03.10.2024, ПРАЙМ

Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, об этом сообщает Agence France Press. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T13:58+0300

2024-10-03T13:58+0300

2024-10-03T13:58+0300

политика

украина

нато

марк рютте

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, об этом сообщает Agence France Press."Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", - сказано в материале агентства.Также отмечается, что Рютте намерен провести совместную пресс-конференцию с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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украина, нато, марк рютте