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Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев
Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев - 03.10.2024, ПРАЙМ
Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, об этом сообщает Agence France Press. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T13:58+0300
2024-10-03T13:58+0300
2024-10-03T13:58+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, об этом сообщает Agence France Press."Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", - сказано в материале агентства.Также отмечается, что Рютте намерен провести совместную пресс-конференцию с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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украина, нато, марк рютте
Политика, УКРАИНА, НАТО, Марк Рютте
Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев
AFP: новый генсек НАТО Рютте приехал с визитом в Киев
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, об этом сообщает Agence France Press.
"Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", - сказано в материале агентства.
Также отмечается, что Рютте намерен провести совместную пресс-конференцию с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с новым генсеком НАТО Рютте