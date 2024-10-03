Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев - 03.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241003/ryutte-851941538.html
Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев
Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев - 03.10.2024, ПРАЙМ
Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, об этом сообщает Agence France Press. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T13:58+0300
2024-10-03T13:58+0300
политика
украина
нато
марк рютте
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488699_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_a0791e3a338834984a0994489b2aa804.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, об этом сообщает Agence France Press."Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", - сказано в материале агентства.Также отмечается, что Рютте намерен провести совместную пресс-конференцию с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
https://1prime.ru/20241001/ryutte-851886866.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488699_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_705d2f0546e554dd2c700b8c70c70de7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, нато, марк рютте
Политика, УКРАИНА, НАТО, Марк Рютте
13:58 03.10.2024
 
Новый генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев

AFP: новый генсек НАТО Рютте приехал с визитом в Киев

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, об этом сообщает Agence France Press.
"Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", - сказано в материале агентства.
Также отмечается, что Рютте намерен провести совместную пресс-конференцию с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с новым генсеком НАТО Рютте
1 октября, 12:12
 
ПолитикаУКРАИНАНАТОМарк Рютте
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала