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РЖД продлили ряд скидок к грузовым тарифам

РЖД продлили ряд скидок к грузовым тарифам - 03.10.2024, ПРАЙМ

РЖД продлили ряд скидок к грузовым тарифам

Правление РЖД продлило на 2025 год целый ряд скидок к тарифам на перевозку грузов для привлечения дополнительных объемов, сообщила компания. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T10:57+0300

2024-10-03T10:57+0300

2024-10-03T10:57+0300

ржд

грузовые перевозки

грузовые тарифы

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Правление РЖД продлило на 2025 год целый ряд скидок к тарифам на перевозку грузов для привлечения дополнительных объемов, сообщила компания. "Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт. В частности, продлены на 2025 год ранее введенные скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов", - говорится в сообщении РЖД. Среди них: скидки 50% на перевозки черных металлов через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и далее через погранпереход Беюк-Кясик - Гардабани на азербайджано-грузинской границе; перевозки черных металлов в вагонах, если они будут следовать через российско-казахстанские погранстанции и далее через станции Сарахс или Акяйла Туркменских железных дорог (восточный маршрут МТК "Север – Юг"). Такой же размер скидки сохранится на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана, а также на перевозки бензина и дизтоплива на станцию Отвага и ряд припортовых станций Азово-Черноморского бассейна с дальнейшим назначением груза на станции Крымской железной дороги. Еще одна скидка, в размере 47%, продолжит действовать на перевозки трубной заготовки со станции Полевской на станцию Каменск-Уральский. Скидки 25% останутся на перевозки медной руды со станции Реж на станции Верхняя и Ежевая и перевозки медно-цинковой руды со станции Ивдель-I на станцию Верхняя. Для перевозок бутадиена со станции Тобольск на станции Придача, Базаиха и Соболеково сохранится скидка 30%. Также в 2025 году продолжат действовать скидки 20% на экспортно-импортные контейнерные перевозки через российско-казахстанские погранпереходы при условии, что груз проследует и через погранпереход Болашак – Серхетяка между Казахстаном и Туркменией (восточный маршрут МТК "Север - Юг") и 20,4% – на перевозки в рефконтейнерах со станции Селятино на станции Сергели и Джизак (Узбекистан) через погранстанцию Канисай, в обратном направлении – через станцию Озинки.

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ржд, грузовые перевозки, грузовые тарифы