Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о преимуществах строительства НПЗ на Сахалине - 03.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241003/sakhalin-851945045.html
Эксперт рассказал о преимуществах строительства НПЗ на Сахалине
Эксперт рассказал о преимуществах строительства НПЗ на Сахалине - 03.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о преимуществах строительства НПЗ на Сахалине
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 10 миллионов тонн можно построить на Сахалине для обеспечения нефтепродуктами Дальнего Востока и экспорта в страны... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:07+0300
2024-10-03T16:08+0300
энергетика
россия
нпз
сахалин
https://cdnn.1prime.ru/img/83917/85/839178550_0:153:2820:1739_1920x0_80_0_0_8f316866bac4dbdd5179465259942906.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 окт – ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 10 миллионов тонн можно построить на Сахалине для обеспечения нефтепродуктами Дальнего Востока и экспорта в страны Азии, такое мнение высказал заведующий кафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Владимир Капустин. "Если бы всю нефть сахалинскую перерабатывать здесь, на Сахалине, причем с глубиной (выхода – ред.) по светлым (нефтепродуктам – ред.) 80%, то практически весь Дальний Восток можно обеспечить высококачественными нефтепродуктами и много продать в Азию", – отметил Капустин на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина". "По-моему, сегодня Сахалин добывает 13 миллионов тонн. Вот если строить, то хотя бы на 10 миллионов тонн", – ответил он на вопрос о том, какая мощность может быть у НПЗ на Сахалине. Капустин привел в пример Индию и Нигерию. "Они строят заводы, не обеспеченные даже нефтью, по 30-60 миллионов тонн. А мы боимся. Потому что вдруг продукт не продашь. Но продукты продаются", - подчеркнул эксперт. 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2-4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.
https://1prime.ru/20241002/kazakhstan-851921052.html
сахалин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83917/85/839178550_478:0:2797:1739_1920x0_80_0_0_30c253ccd3023ff8c71838372616cd13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нпз, сахалин
Энергетика, РОССИЯ, НПЗ, Сахалин
16:07 03.10.2024 (обновлено: 16:08 03.10.2024)
 
Эксперт рассказал о преимуществах строительства НПЗ на Сахалине

Эксперт Капустин: на Сахалине можно построить НПЗ мощностью 10 миллионов тонн

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРегионы России. Сахалин
Регионы России. Сахалин - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 окт – ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 10 миллионов тонн можно построить на Сахалине для обеспечения нефтепродуктами Дальнего Востока и экспорта в страны Азии, такое мнение высказал заведующий кафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Владимир Капустин.
"Если бы всю нефть сахалинскую перерабатывать здесь, на Сахалине, причем с глубиной (выхода – ред.) по светлым (нефтепродуктам – ред.) 80%, то практически весь Дальний Восток можно обеспечить высококачественными нефтепродуктами и много продать в Азию", – отметил Капустин на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина".
"По-моему, сегодня Сахалин добывает 13 миллионов тонн. Вот если строить, то хотя бы на 10 миллионов тонн", – ответил он на вопрос о том, какая мощность может быть у НПЗ на Сахалине.
Капустин привел в пример Индию и Нигерию. "Они строят заводы, не обеспеченные даже нефтью, по 30-60 миллионов тонн. А мы боимся. Потому что вдруг продукт не продашь. Но продукты продаются", - подчеркнул эксперт.
28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2-4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.
Города мира. Нур-Султан - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
В Казахстане поблагодарили РФ за поддержку в поставках нефти по "Дружбе"
Вчера, 16:47
 
ЭнергетикаРОССИЯНПЗСахалин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала