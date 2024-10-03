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Эксперт рассказал о преимуществах строительства НПЗ на Сахалине
Эксперт рассказал о преимуществах строительства НПЗ на Сахалине - 03.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о преимуществах строительства НПЗ на Сахалине
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 10 миллионов тонн можно построить на Сахалине для обеспечения нефтепродуктами Дальнего Востока и экспорта в страны... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:07+0300
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2024-10-03T16:08+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 окт – ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 10 миллионов тонн можно построить на Сахалине для обеспечения нефтепродуктами Дальнего Востока и экспорта в страны Азии, такое мнение высказал заведующий кафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Владимир Капустин. "Если бы всю нефть сахалинскую перерабатывать здесь, на Сахалине, причем с глубиной (выхода – ред.) по светлым (нефтепродуктам – ред.) 80%, то практически весь Дальний Восток можно обеспечить высококачественными нефтепродуктами и много продать в Азию", – отметил Капустин на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина". "По-моему, сегодня Сахалин добывает 13 миллионов тонн. Вот если строить, то хотя бы на 10 миллионов тонн", – ответил он на вопрос о том, какая мощность может быть у НПЗ на Сахалине. Капустин привел в пример Индию и Нигерию. "Они строят заводы, не обеспеченные даже нефтью, по 30-60 миллионов тонн. А мы боимся. Потому что вдруг продукт не продашь. Но продукты продаются", - подчеркнул эксперт. 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2-4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.
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россия, нпз, сахалин
Энергетика, РОССИЯ, НПЗ, Сахалин
Эксперт рассказал о преимуществах строительства НПЗ на Сахалине
Эксперт Капустин: на Сахалине можно построить НПЗ мощностью 10 миллионов тонн
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 окт – ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 10 миллионов тонн можно построить на Сахалине для обеспечения нефтепродуктами Дальнего Востока и экспорта в страны Азии, такое мнение высказал заведующий кафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Владимир Капустин.
"Если бы всю нефть сахалинскую перерабатывать здесь, на Сахалине, причем с глубиной (выхода – ред.) по светлым (нефтепродуктам – ред.) 80%, то практически весь Дальний Восток можно обеспечить высококачественными нефтепродуктами и много продать в Азию", – отметил Капустин на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина".
"По-моему, сегодня Сахалин добывает 13 миллионов тонн. Вот если строить, то хотя бы на 10 миллионов тонн", – ответил он на вопрос о том, какая мощность может быть у НПЗ на Сахалине.
Капустин привел в пример Индию и Нигерию. "Они строят заводы, не обеспеченные даже нефтью, по 30-60 миллионов тонн. А мы боимся. Потому что вдруг продукт не продашь. Но продукты продаются", - подчеркнул эксперт.
28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2-4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.
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