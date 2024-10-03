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Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС, сообщил Рябков

Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС, сообщил Рябков - 03.10.2024, ПРАЙМ

Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС, сообщил Рябков

Главы более 30 государств подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" замглавы МИД... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T16:02+0300

2024-10-03T16:02+0300

2024-10-03T16:02+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Главы более 30 государств подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, на сегмент "аутрич" и БРИКС+ приглашены лидеры развивающихся стран из различных регионов мира: Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Ожидается, что все они будут представлены на очень достойном уровне, добавил он."На сегодня соответствующие подтверждения получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ", — сказал Рябков. Замглавы МИД также сообщил, что ожидается приезд на саммит руководителей региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. Кроме того, по словам Рябкова, запланировано выступление на саммите президента Нового банка развития Дилмы Руссефф. РФ с 1 января 2024 года занимает пост председателя БРИКС. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав стран. Он должен пройти в Казани с 22 по 24 октября.

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россия, брикс, сергей рябков, саммит брикс, казань