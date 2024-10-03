Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС, сообщил Рябков - 03.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241003/sammit-851944817.html
Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС, сообщил Рябков
Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС, сообщил Рябков - 03.10.2024, ПРАЙМ
Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС, сообщил Рябков
Главы более 30 государств подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" замглавы МИД... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:02+0300
2024-10-03T16:02+0300
экономика
россия
брикс
сергей рябков
саммит брикс
казань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057191_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9790cd4ba9d271ef178783f558e9bc69.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Главы более 30 государств подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, на сегмент "аутрич" и БРИКС+ приглашены лидеры развивающихся стран из различных регионов мира: Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Ожидается, что все они будут представлены на очень достойном уровне, добавил он."На сегодня соответствующие подтверждения получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ", — сказал Рябков. Замглавы МИД также сообщил, что ожидается приезд на саммит руководителей региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. Кроме того, по словам Рябкова, запланировано выступление на саммите президента Нового банка развития Дилмы Руссефф. РФ с 1 января 2024 года занимает пост председателя БРИКС. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав стран. Он должен пройти в Казани с 22 по 24 октября.
https://1prime.ru/20241003/erdogan-851944158.html
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057191_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb7aff4dcefaee02271d561a69b6b60f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, брикс, сергей рябков, саммит брикс, казань
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, Сергей Рябков, Саммит БРИКС, КАЗАНЬ
16:02 03.10.2024
 
Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС, сообщил Рябков

Рябков: лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Главы более 30 государств подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, на сегмент "аутрич" и БРИКС+ приглашены лидеры развивающихся стран из различных регионов мира: Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Ожидается, что все они будут представлены на очень достойном уровне, добавил он.
"На сегодня соответствующие подтверждения получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ", — сказал Рябков.
Замглавы МИД также сообщил, что ожидается приезд на саммит руководителей региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур.
Кроме того, по словам Рябкова, запланировано выступление на саммите президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.
РФ с 1 января 2024 года занимает пост председателя БРИКС. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав стран. Он должен пройти в Казани с 22 по 24 октября.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили в МИД
15:47
 
ЭкономикаРОССИЯБРИКССергей РябковСаммит БРИКСКАЗАНЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала