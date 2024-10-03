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В Турции призвали отказаться от соблюдения санкций против России - 03.10.2024, ПРАЙМ
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В Турции призвали отказаться от соблюдения санкций против России
В Турции призвали отказаться от соблюдения санкций против России - 03.10.2024, ПРАЙМ
В Турции призвали отказаться от соблюдения санкций против России
Всем странам мира следует отказаться от соблюдения антироссийских санкций, считает лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Об этом он рассказал... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T07:26+0300
2024-10-03T07:26+0300
политика
турция
санкции против рф
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АНКАРА, 3 окт – ПРАЙМ. Всем странам мира следует отказаться от соблюдения антироссийских санкций, считает лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Об этом он рассказал РИА Новости. "Самое лучшее, чем могут ответить страны на антироссийские санкции Запада, это не соблюдать их. Потому что эти санкции нарушают международное право", - объяснил политик, отметив, что введенные против России санкции не имеют под собой юрисдикцию ООН и потому не являются законными. Перинчек считает, что вынужденные соблюдать санкции Запада страны больше всех страдают от ограничений."Если каждая страна будет думать исключительно о своих интересах, то ни одна из них не будет соблюдать эти санкции. Запад может остаться один на один со своими санкциями, если увидит твердую реакцию стран", - резюмировал Перинчек. Политик добавил, что изоляция может развернуться против Запада, если остальные страны перестанут подчиняться. Турция, отметил лидер партии, не имеет обязательств по соблюдению введенных рестрикций, а потому будет действовать в своих интересах.
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турция, санкции против рф, запад
Политика, ТУРЦИЯ, санкции против РФ, ЗАПАД
07:26 03.10.2024
 
В Турции призвали отказаться от соблюдения санкций против России

Перинчек: мир должен отказаться от соблюдения санкций против РФ

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 3 окт – ПРАЙМ. Всем странам мира следует отказаться от соблюдения антироссийских санкций, считает лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Об этом он рассказал РИА Новости.
"Самое лучшее, чем могут ответить страны на антироссийские санкции Запада, это не соблюдать их. Потому что эти санкции нарушают международное право", - объяснил политик, отметив, что введенные против России санкции не имеют под собой юрисдикцию ООН и потому не являются законными.
Перинчек считает, что вынужденные соблюдать санкции Запада страны больше всех страдают от ограничений.
"Если каждая страна будет думать исключительно о своих интересах, то ни одна из них не будет соблюдать эти санкции. Запад может остаться один на один со своими санкциями, если увидит твердую реакцию стран", - резюмировал Перинчек. Политик добавил, что изоляция может развернуться против Запада, если остальные страны перестанут подчиняться.
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