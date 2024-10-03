https://1prime.ru/20241003/sanktsii-851933263.html

В Турции призвали отказаться от соблюдения санкций против России

В Турции призвали отказаться от соблюдения санкций против России - 03.10.2024, ПРАЙМ

В Турции призвали отказаться от соблюдения санкций против России

Всем странам мира следует отказаться от соблюдения антироссийских санкций, считает лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Об этом он рассказал... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T07:26+0300

2024-10-03T07:26+0300

2024-10-03T07:26+0300

политика

турция

санкции против рф

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg

АНКАРА, 3 окт – ПРАЙМ. Всем странам мира следует отказаться от соблюдения антироссийских санкций, считает лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Об этом он рассказал РИА Новости. "Самое лучшее, чем могут ответить страны на антироссийские санкции Запада, это не соблюдать их. Потому что эти санкции нарушают международное право", - объяснил политик, отметив, что введенные против России санкции не имеют под собой юрисдикцию ООН и потому не являются законными. Перинчек считает, что вынужденные соблюдать санкции Запада страны больше всех страдают от ограничений."Если каждая страна будет думать исключительно о своих интересах, то ни одна из них не будет соблюдать эти санкции. Запад может остаться один на один со своими санкциями, если увидит твердую реакцию стран", - резюмировал Перинчек. Политик добавил, что изоляция может развернуться против Запада, если остальные страны перестанут подчиняться. Турция, отметил лидер партии, не имеет обязательств по соблюдению введенных рестрикций, а потому будет действовать в своих интересах.

https://1prime.ru/20241002/voyna-851910585.html

турция

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, санкции против рф, запад