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В ЦБ рассказали о развитии программы долгосрочных сбережений - 03.10.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали о развитии программы долгосрочных сбережений
В ЦБ рассказали о развитии программы долгосрочных сбережений - 03.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о развитии программы долгосрочных сбережений
Банк России надеется на сохранение темпов привлечения клиентов и средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сказала директор департамента инвестиционных | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T13:12+0300
2024-10-03T13:12+0300
банк россии
инвестиции
программа долгосрочных сбережений
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России надеется на сохранение темпов привлечения клиентов и средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. "Программа долгосрочных сбережений только за этот год уже показала, что привлечено более 1,3 миллиона клиентов в эту программу", - сказала она, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum. Она напомнила, что поправки в Налоговый кодекс, связанные с этой программой, были приняты только в марте, поэтому привлечение клиентов в эту программу началось по сути с марта-апреля. На текущий момент 31 негосударственный пенсионный фонд из 35 действующих уже занимаются этой программой. По состоянию на 27 сентября в программу привлечено порядка 80 миллиардов рублей активов, в том числе более 36 миллиардов рублей новых денег, которые граждане принесли в эту программу. "Мы полагаем, что это действительно может стать толчком для развития отрасли негосударственного пенсионного обеспечения. Надеемся, что те обороты, которые набрала индустрия за первые шесть месяцев этой работы, не спадут и будут поддерживаться и до конца этого года, и в последующие годы", - сказала она. "СЧА (стоимость чистых активов - ред.), к сожалению, растет не так быстро, как количество клиентов, но мы надеемся, что при тех темпах, которые у ПДС есть сейчас, рынок НПО (негосударственного пенсионного обеспечения - ред.) превысит 2 триллиона рублей к концу текущего года", - добавила она. Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа призвана позволить населению при финансовой поддержке государства копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай сложных жизненных ситуаций.
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инвестиции, программа долгосрочных сбережений
Банк России, инвестиции, программа долгосрочных сбережений
13:12 03.10.2024
 
В ЦБ рассказали о развитии программы долгосрочных сбережений

Шишлянникова: ЦБ надеется на сохранение темпов развития программы долгосрочных сбережений

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Банк России надеется на сохранение темпов привлечения клиентов и средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"Программа долгосрочных сбережений только за этот год уже показала, что привлечено более 1,3 миллиона клиентов в эту программу", - сказала она, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.
Она напомнила, что поправки в Налоговый кодекс, связанные с этой программой, были приняты только в марте, поэтому привлечение клиентов в эту программу началось по сути с марта-апреля.
На текущий момент 31 негосударственный пенсионный фонд из 35 действующих уже занимаются этой программой. По состоянию на 27 сентября в программу привлечено порядка 80 миллиардов рублей активов, в том числе более 36 миллиардов рублей новых денег, которые граждане принесли в эту программу.
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"Мы полагаем, что это действительно может стать толчком для развития отрасли негосударственного пенсионного обеспечения. Надеемся, что те обороты, которые набрала индустрия за первые шесть месяцев этой работы, не спадут и будут поддерживаться и до конца этого года, и в последующие годы", - сказала она.
"СЧА (стоимость чистых активов - ред.), к сожалению, растет не так быстро, как количество клиентов, но мы надеемся, что при тех темпах, которые у ПДС есть сейчас, рынок НПО (негосударственного пенсионного обеспечения - ред.) превысит 2 триллиона рублей к концу текущего года", - добавила она.
Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа призвана позволить населению при финансовой поддержке государства копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай сложных жизненных ситуаций.
 
Банк Россииинвестициипрограмма долгосрочных сбережений
 
 
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