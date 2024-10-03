https://1prime.ru/20241003/shtraf-851938210.html

В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на одну категорию товаров

В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на одну категорию товаров - 03.10.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на одну категорию товаров

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым внесли законопроект об ужесточении наказания... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T11:39+0300

2024-10-03T11:39+0300

2024-10-03T11:44+0300

госдума

социальная политика

штрафы за завышение цен

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/56/841475628_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_5b2407e49dd4b274f5a03a7aea182ca2.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым внесли законопроект об ужесточении наказания за завышение цен на социально значимые товары.Для контроля за исполнением закона предусматривается использование Перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. На сегодняшний день Кодекс об административных нарушениях устанавливает ответственность за злоупотребление главенствующим положением на рынке, а также за утверждение соглашений, ограничивающих конкурентоспособность других компаний. При этом статьи предполагают отягощающие обстоятельства.В качестве примера недавнего нарушения закона, Нилов привел необоснованное повышение цен на яйца, которые входят в категорию социально значимых продуктов. ФАС доложило, что ответственные производители были наказаны.

https://1prime.ru/20241002/byudzhet-851923886.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, социальная политика, штрафы за завышение цен, фас рф