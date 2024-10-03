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В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на одну категорию товаров - 03.10.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на одну категорию товаров
В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на одну категорию товаров - 03.10.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на одну категорию товаров
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым внесли законопроект об ужесточении наказания... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T11:39+0300
2024-10-03T11:44+0300
госдума
социальная политика
штрафы за завышение цен
фас рф
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым внесли законопроект об ужесточении наказания за завышение цен на социально значимые товары.Для контроля за исполнением закона предусматривается использование Перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. На сегодняшний день Кодекс об административных нарушениях устанавливает ответственность за злоупотребление главенствующим положением на рынке, а также за утверждение соглашений, ограничивающих конкурентоспособность других компаний. При этом статьи предполагают отягощающие обстоятельства.В качестве примера недавнего нарушения закона, Нилов привел необоснованное повышение цен на яйца, которые входят в категорию социально значимых продуктов. ФАС доложило, что ответственные производители были наказаны.
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госдума, социальная политика, штрафы за завышение цен, фас рф
Госдума, социальная политика, штрафы за завышение цен, ФАС РФ
11:39 03.10.2024 (обновлено: 11:44 03.10.2024)
 
В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на одну категорию товаров

В Госдуме внесли проект о штрафах за завышение цен на социально значимые товары

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродукты в магазине
Продукты в магазине - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым внесли законопроект об ужесточении наказания за завышение цен на социально значимые товары.
Для контроля за исполнением закона предусматривается использование Перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.
На сегодняшний день Кодекс об административных нарушениях устанавливает ответственность за злоупотребление главенствующим положением на рынке, а также за утверждение соглашений, ограничивающих конкурентоспособность других компаний. При этом статьи предполагают отягощающие обстоятельства.
В качестве примера недавнего нарушения закона, Нилов привел необоснованное повышение цен на яйца, которые входят в категорию социально значимых продуктов. ФАС доложило, что ответственные производители были наказаны.
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