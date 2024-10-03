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Швейцария намерена выделить Украине средства на восстановление
Швейцария намерена выделить Украине средства на восстановление - 03.10.2024, ПРАЙМ
Швейцария намерена выделить Украине средства на восстановление
Швейцарские власти намерены выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на следующие четыре года. Об | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T20:48+0300
2024-10-03T20:48+0300
2024-10-03T20:49+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Швейцарские власти намерены выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на следующие четыре года. Об этом сообщил посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн.По его словам, важным фокусом нашего сотрудничества двух стран остаются проекты "Раннего восстановления", в рамках которого власти Швейцарии планируют выделить 1,5 миллиарда швейцарских франков на проекты реконструкции на Украине на следующие четыре года. Бауманн также сообщил, что один миллиард из этих средств пойдет на сектор самоуправления, разминирование и гумпомощь, а остальная сумма — на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора.
https://1prime.ru/20241003/ukraina-851949757.html
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швейцария, украина, поддержка украины, финансирование украины
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, поддержка Украины, финансирование Украины
Швейцария намерена выделить Украине средства на восстановление
Бауманн: Швейцария намерена выделить Украине около $1,7 млрд на восстановление
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Швейцарские власти намерены выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на следующие четыре года. Об этом сообщил посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн.
По его словам, важным фокусом нашего сотрудничества двух стран остаются проекты "Раннего восстановления", в рамках которого власти Швейцарии планируют выделить 1,5 миллиарда швейцарских франков на проекты реконструкции на Украине на следующие четыре года.
Бауманн также сообщил, что один миллиард из этих средств пойдет на сектор самоуправления, разминирование и гумпомощь, а остальная сумма — на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора.
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