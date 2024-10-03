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Швейцария намерена выделить Украине средства на восстановление - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241003/shveytsariya-851952043.html
Швейцария намерена выделить Украине средства на восстановление
Швейцария намерена выделить Украине средства на восстановление - 03.10.2024, ПРАЙМ
Швейцария намерена выделить Украине средства на восстановление
Швейцарские власти намерены выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на следующие четыре года. Об | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T20:48+0300
2024-10-03T20:49+0300
экономика
швейцария
украина
поддержка украины
финансирование украины
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Швейцарские власти намерены выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на следующие четыре года. Об этом сообщил посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн.По его словам, важным фокусом нашего сотрудничества двух стран остаются проекты "Раннего восстановления", в рамках которого власти Швейцарии планируют выделить 1,5 миллиарда швейцарских франков на проекты реконструкции на Украине на следующие четыре года. Бауманн также сообщил, что один миллиард из этих средств пойдет на сектор самоуправления, разминирование и гумпомощь, а остальная сумма — на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора.
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швейцария, украина, поддержка украины, финансирование украины
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, поддержка Украины, финансирование Украины
20:48 03.10.2024 (обновлено: 20:49 03.10.2024)
 
Швейцария намерена выделить Украине средства на восстановление

Бауманн: Швейцария намерена выделить Украине около $1,7 млрд на восстановление

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© fotolia.com / Mikael Lever
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Швейцарские власти намерены выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на следующие четыре года. Об этом сообщил посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн.
По его словам, важным фокусом нашего сотрудничества двух стран остаются проекты "Раннего восстановления", в рамках которого власти Швейцарии планируют выделить 1,5 миллиарда швейцарских франков на проекты реконструкции на Украине на следующие четыре года.
Бауманн также сообщил, что один миллиард из этих средств пойдет на сектор самоуправления, разминирование и гумпомощь, а остальная сумма — на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора.
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В МВФ заявили о пересмотре потребностей Украины в финансировании
18:32
 
ЭкономикаШВЕЙЦАРИЯУКРАИНАподдержка Украиныфинансирование Украины
 
 
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